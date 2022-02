Le Conseil d’État paie la société de Caroline De Haas 110.000 euros pour des formations

https://fr.sputniknews.com/20220211/le-conseil-detat-paie-la-societe-de-caroline-de-haas-110000-euros-pour-des-formations-1055095792.html

Egaé, l’agence de conseil de la militante féministe Caroline De Haas, a obtenu un contrat de formation à l’égalité hommes-femmes auprès du Conseil d’État pour... 11.02.2022, Sputnik France

"La police et la justice sont des institutions anti-femmes et anti-enfants", écrivait le 21 janvier Caroline De Haas sur son compte Twitter. La militante féministe va pouvoir agir au moins du côté de la justice, puisque sa société Egaé a été sélectionnée par le Conseil d’État pour sensibiliser non seulement ses hauts fonctionnaires, mais aussi les tribunaux administratifs du pays, à l’égalité hommes-femmes et aux comportements sexistes, rapporte Marianne."Le montant est de 110.000 euros pour former 4.000 agents de la justice administrative sur deux ans, sur l’égalité et la façon d’éviter les comportements sexistes", confirme l’institution.Alors que le contrat a été attribué au terme d’un marché public, le choix de la société de la militante aux positions jugées radicales ne fait pas l’unanimité au sein même du Conseil d’État. Les "bras m'en sont tombés. C'est surréaliste", témoigne un haut-fonctionnaire dans Le Figaro. Un autre s’interroge sur "la publicité et la mise en concurrence autour de ce marché" et sur "ce que cela traduit des missions que l'administration se donne désormais à l'égard de ses agents, au détriment de leurs missions de service du public".Contrats juteuxComme le révélait Le Point en juin 2021, Egaé a déjà obtenu de nombreux contrats auprès d’organismes publics (Matignon, ministère de la Culture, Centre national de la fonction publique en région Est, mairie de Paris) pour des montants allant jusqu’à 130.000 euros. Elle a également œuvré pour le groupe Le Monde, DailyMotion, la Croix-Rouge internationale et la Fémis (École nationale supérieure des métiers de l'image et du son).Son dernier bilan économique connu a été publié en 2019, affichant un chiffre d’affaires de plus de 600.000 euros et 100.000 euros de bénéfices nets. Les contrats consistent généralement à former des agents publics ou privés à la lutte contre la discrimination sexiste ou à promouvoir les comportements non genrés sur le lieu de travail.En 2012, Caroline De Haas travaillait au sein du cabinet de la ministre des Droits des femmes Najat Vallaud-Belkacem. C’est sur base du travail de ce ministère qu’a été élaborée une charte qui préconise le recours aux formations et sensibilisations à l’égalité et aux discriminations pour les cadres de la fonction publique. La charte a été signée en 2013, ouvrant la voie à de nombreux contrats de ce type. Egaé a été créée la même année.

