Le "convoi de la liberté" accueilli en rock star dans la métropole lyonnaise – images

convoi de la liberté

lyon

paris

pass vaccinal

gilets jaunes

canada

police

nice

bruxelles

Partis des quatre coins de la France, les cortèges du "convoi de la liberté" grossissent à mesure qu’ils se dirigent vers la capitale française pour protester ce week-end contre les mesures sanitaires et ouvrir le débat sur le pouvoir d’achat.Une mobilisation particulière a été observée dans la métropole lyonnaise, marquée par le passage de centaines de voitures, comme le montrent des images relayées sur les réseaux sociaux. Dans la nuit du 10 au 11 février, les voyageurs ont été accueillis dans une ambiance bon enfant, salués par les habitants venus aux bords de la route.Drapeaux français, klaxons, musique, cris de joie, applaudissements… Des riverains, dont certains portent des gilets jaunes, scandent "liberté".À Limoges, la Marseillaise a été entendue dans les rangs des personnes accueillant le convoi inspiré par le mouvement canadien, dont les routiers paralysent Ottawa depuis bientôt deux semaines, réclamant la fin des mesures sanitaires.Ils convergent vers ParisEn provenance de Nice, le cortège sud-est a fait étape à Lyon, Bron et Saint-Priest. Ce matin, il a repris la route, provoquant des bouchons sur son passage, rapporte RMC.Le convoi du nord prévoit son départ ce vendredi pour rejoindre Paris dans la soirée, précise France Bleu. Celui de Bayonne envisage de se rallier au convoi de Montpellier cet après-midi. Il y a également des convois au départ de la Bretagne, de la Normandie, de Strasbourg, de Toulouse, de Mulhouse et de Lille.Des sympathisants relaient des propositions d’hébergement ou de provisions alimentaires, ainsi que des encouragements sur plusieurs groupes du mouvement sur Facebook.Son objectifAu sein de ce mouvement tout récent, diverses revendications ont été évoquées. À côté des exigences proches de celles des Gilets jaunes (question du pouvoir d’achat, démission du gouvernement, référendum d’initiative citoyenne, revalorisation du SMIC), des voix purement pacifistes montent également.Une porte-parole de Convoy France a informé Sputnik de la tenue prévue d’un grand pique-nique citoyen dans un lieu secret de la petite couronne. Après l’escale de Paris, le "convoi de la liberté" devrait se rendre à Bruxelles pour entamer un dialogue avec "les hommes politiques, les élus et les parlementaires européens", a précisé Maria Cloarec.En parallèle, sur sa chaîne Telegram, le mouvement diffuse l’idée de "bloquer" et d’"assiéger" la capitale.Paris se prépareLa préfecture de police de la capitale a annoncé le déploiement de 7.200 policiers et gendarmes, ainsi que de BRAV-M, en plusieurs points de la capitale sur les trois jours à venir, tout en interdisant "tout rassemblement de personnes ou convois de véhicules dans Paris".Des images montrant le passage d’engins de police dans les rues de la capitale ont été publiées sur les réseaux sociaux.Les personnes qui "persistent à vouloir rallier Paris" risquent d’être verbalisées avec une contravention de quatrième classe, alors que les organisateurs peuvent être punis de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende, ont noté les autorités.Selon les informations du Figaro, la police attend 1.500 manifestants à bord de 900 voitures.

convoi de la liberté, lyon, paris, pass vaccinal, gilets jaunes, canada, police, nice, bruxelles