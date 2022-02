https://fr.sputniknews.com/20220211/le-dispositif-deploye-a-paris-face-aux-convois-de-la-liberte-revele-1055092481.html

Le dispositif déployé à Paris face aux "convois de la liberté" révélé

Le dispositif déployé à Paris face aux "convois de la liberté" révélé

Au moins 7.200 policiers et gendarmes, ainsi que des BRAV-M, prendront place à Paris pour "empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T11:33+0100

2022-02-11T11:33+0100

2022-02-11T11:34+0100

france

paris

convoi

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1055092456_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_7fbb9fb8da2ed4aa8e1616ad91489ee0.jpg

Face à plusieurs milliers d'opposants au pass vaccinal, qui, inspirés par la contestation née au Canada, veulent rallier le 11 février au soir les abords de la capitale française, la préfecture de police de Paris prend des mesures.Rappelant l’interdiction de "tout rassemblement de personnes ou convoi de véhicules dans Paris s’inscrivant dans le mouvement des ‘convois de la liberté’ lancé sur les réseaux sociaux", le préfet a annoncé déployer 7.200 policiers et gendarmes en plusieurs points de la capitale sur les trois jours à venir.Des contrôles auront lieu au niveau des péages mais également sur les principaux axes d’Île-de-France.La préfecture de police rappelle que les personnes qui "persistent à vouloir rallier Paris" risquent d’être verbalisées avec une contravention de quatrième classe, alors que les organisateurs peuvent être punis de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende."Ce n'est pas la chienlit la République française"Le mouvement qui se présente comme "l'étape d'après" les manifestations de rue antigouvernementales, celles des Gilets jaunes et plus récemment des opposants au pass sanitaire, a été initié en France il y a une semaine sur les réseaux sociaux. Depuis le 9 février, de premiers "convois de la liberté" sont partis de Nice, Bayonne ou Perpignan, espérant converger dans la soirée du 11 février vers Paris, avant de participer samedi aux différents cortèges hebdomadaires contre le pass vaccinal organisés dans la capitale."Ceux qui veulent garantir la liberté en bloquant les autres ne sont pas responsables", a déclaré Bruno Le Maire sur CNews.Plusieurs candidats à la présidentielle ont apporté leur soutien à ce mouvement, dont Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé le 10 février sur France 2 qu'il pourrait "soutenir" les "convois de la liberté".

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

france, paris, convoi, manifestation