Les "convois de la liberté" convergent vers Paris malgré l'interdiction

"On tourne en rond depuis trois ans... On regarde les Canadiens, on se dit 'c'est magnifique ce qu'ils font' et là, en huit jours, quelque chose s'est déclenché", a déclaré à Reuters Jean-Marie Azais, un retraité se revendiquant ancien "bonnet rouge" et "gilet jaune", qui participe au convoi venant du Sud-Ouest.