L'Etna illumine le ciel italien avec une éruption spectaculaire

L’Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d’Europe, est entré en éruption de manière spectaculaire jeudi soir, illuminant le ciel nocturne italien... 11.02.2022, Sputnik France

L’éruption s’est concentrée sur le cratère sud-est du volcan, à une hauteur d’environ 2.900 mètres, envoyant des cendres et des panaches de fumée à 8 km dans le ciel, a déclaré l’Institut national italien de géophysique et volcanologie.Aucun blessé n’a été signalé.Le volcan de 3.330 mètres de haut peut entrer en éruption souvent spectaculaire plusieurs fois par an, crachant de la lave et des cendres au-dessus de la Sicile. La dernière éruption majeure a eu lieu en 1992.

