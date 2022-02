https://fr.sputniknews.com/20220211/on-a-tres-envie-de-vous-une-affiche-decalee-en-soutien-a-macron-pour-2022-va-couvrir-la-france-1055096593.html

"On a très envie de vous!": une affiche décalée en soutien à Macron pour 2022 va couvrir la France

"On a très envie de vous!": une affiche décalée en soutien à Macron pour 2022 va couvrir la France

À moins de deux mois de la présidentielle, toujours sans la candidature officielle d'Emmanuel Macron, le mouvement des Jeunes avec Macron s'active.

Alors qu’Emmanuel Macron ne se prononce toujours pas sur une possible candidature à la présidentielle, les Jeunes avec Macron (JAM) dévoilent une nouvelle affiche en son soutien qui sera placardée dès ce week-end partout en France, rapporte le HuffPost.Selon BFM TV et RMC, il s’agit d’une référence directe aux propos d'Emmanuel Macron lors du débat sur le pass vaccinal qui disait avoir "très envie d’emmerder les non-vaccinés". Pourtant, auprès du HuffPost, une source des JAM dément la conception initiale de cette idée pour l’affiche. Les paroles de l’actuel chef de l’État avaient alors été désapprouvées par 57% des Français, selon un sondage YouGov pour le HuffPost, et lui avaient fait perdre quatre points de popularité en janvier, selon un sondage Ifop pour le JDD.Cette source admet néanmoins que l’affiche peut être détournée, "comme c’était le cas les fois précédentes".Auprès du Parisien, une source des JAM assure qu’il ne s’agit pas d’une "commande de l’Élysée". Ils espèrent que cette affiche sera la dernière de leur précampagne et la première du candidat.D’autres campagnes de communicationIl s’agit ainsi de la troisième campagne de communication lancée par les JAM en vue de la réélection du Président Macron.En septembre, pour leur première campagne de communication intitulée "Pour cinq saisons de plus", les Jeunes avec Macron avaient repris les codes de la plateforme Netflix pour leur campagne d’affichage. Deux mois plus tard, ils avaient placardé 15.000 affiches dans 20 départements dans le cadre d’une deuxième campagne baptisée "Merci Macron", toujours inspirée des codes Netflix, qui mettait en valeur les emplois "protégés grâce au chômage partiel" et les économies réalisées par les ménages avec la suppression de la taxe d’habitation.En outre, dans l’attente de l’officialisation de la candidature du Président à sa réélection, qui pourrait avoir lieu "entre les 10 et 20 février", selon son entourage cité par l’AFP, le mouvement des Jeunes avec Macron (JAM) a présenté le 31 janvier ses propositions pour le programme présidentiel de son candidat.Ils ont ainsi avancé plus de 180 mesures portant sur l'écologie, le harcèlement scolaire, le pouvoir d’achat étudiant ou encore l'égalité femmes-hommes qui visent à "identifier les inégalités de destin", à "agir face au poids des héritages patrimoniaux, sociaux et culturels" ou encore de "combattre les séparatismes sociaux et religieux".Soutien à sa réélectionFace à ce suspense que fait durer Emmanuel Macron, 68% des Français souhaitent entendre la clarification de ses intentions dès à présent alors que 87% prédisent qu'il sera bien candidat à sa succession. Pourtant, la plupart des Français (56%) ne voudraient pas voir sa candidature à la présidentielle de 2022, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié le 10 février.Néanmoins, les résultats des sondages sur la présidentielle de 2022 donnent tous Emmanuel Macron en tête des intentions de vote au premier tour. Ainsi, il obtient 24% des suffrages alors que Valérie Pécresse est créditée de 15,5%, Marine Le Pen de 14,5% et Éric Zemmour de 14%, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria en partenariat avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean Jaurès pour Le Monde publiée ce 11 février.

