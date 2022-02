https://fr.sputniknews.com/20220211/royaume-uni-google-sengage-a-respecter-les-regles-de-concurrence-de-la-publicite-en-ligne-1055099707.html

Royaume-Uni: Google s'engage à respecter les règles de concurrence de la publicité en ligne

L'autorité britannique de la Concurrence (CMA) a obtenu des engagements légaux de Google qui répondent à ses inquiétudes concernant la domination accrue de la... 11.02.2022, Sputnik France

Dans un communiqué publié vendredi, la CMA annonce avoir accepté des propositions de changements de Google sur les cookies tiers et la manière dont il utilise les données de ses utilisateurs.En janvier 2021, le gendarme britannique avait ouvert une enquête contre le géant technologique américain, craignant que des changements prévus sur son navigateur Chrome renforce sa domination dans les publicités en ligne.La CMA va désormais passer à une phase pendant laquelle elle va "superviser Google" pour s'assurer que la politique de confidentialité du groupe ("Privacy sandbox") est conçue d'une manière qui "profite aux consommateurs".Google avait annoncé début 2020 se donner deux ans pour éliminer les cookies tiers de son navigateur, leader sur le marché. L'entreprise comptait utiliser ce sursis pour développer et proposer aux annonceurs son programme "Privacy sandbox".Google voulait permettre aux annonceurs de cibler et mesurer les campagnes de publicité sans recourir aux cookies, mais restait flou sur la manière d'y parvenir, faisant redouter à la CMA une mainmise encore plus grande sur le marché publicitaire avec en conséquence des coûts publicitaires plus élevés qui seraient répercutés sur les consommateurs.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

