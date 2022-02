https://fr.sputniknews.com/20220211/une-hausse-rapide-des-taux-ne-resoudrait-pas-les-problemes-inflationnistes-1055098136.html

Une hausse rapide des taux ne résoudrait pas les problèmes inflationnistes

Relever maintenant le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) ne permettrait pas d'enrayer la hausse record de l'inflation dans la zone euro et... 11.02.2022, Sputnik France

Alors qu'elle avait secoué les marchés la semaine dernière en n'écartant pas l'hypothèse d'une hausse des taux de la BCE cette année - ce qui serait une première en plus d'une décennie - du fait des pressions inflationnistes persistantes, Christine Lagarde a prévenu qu'un relèvement des taux ne répondrait pas à la hausse des prix du pétrole et aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, qui ont favorisé l'inflation.Elle a souligné que la BCE modifierait sa politique monétaire ultra-accomodante de manière graduelle et quand les conditions le permettront.

