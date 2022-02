https://fr.sputniknews.com/20220211/une-tartine-gourmande-a-3-ingredients-ravit-les-papilles-des-internautes--images-1055088656.html

La recette d'une tartine gourmande à 3 ingrédients fait le buzz sur TikTok – images

La recette d'une tartine gourmande à 3 ingrédients fait le buzz sur TikTok – images

Une petite sensation gourmande séduit les internautes du monde entier depuis plusieurs semaines. Les ingrédients essentiels sont d’ailleurs assez communs: du... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T07:39+0100

2022-02-11T07:39+0100

2022-02-11T10:14+0100

préférences culinaires

international

société

gastronomie

réseaux sociaux

avocat

pain

œuf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1055089332_249:0:1671:800_1920x0_80_0_0_f4b7de414e0af02d0d22a1d3729b4e55.jpg

Partagée il y a quelques semaines sur TikTok par la blogueuse cuisine Sarah Thomas-Drawbaugh, cette recette revisitée du célèbre avocado toast est rapidement devenue virale sur le réseau social.L’idée gourmande, qui a même séduit la vedette américaine Jessica Alba, a reçu le nom de grated egg avocado toast.La particularité, qui découle du nom de cette nouvelle tartine, est qu’au lieu du traditionnel œuf poché, l’auteur propose de la parsemer d’œuf dur râpé.Pour casser la croûte avec ce toast d’avocat il faut étaler sur une belle tranche de pain grillée un peu de mayonnaise, y déposer ensuite de fines lamelles d’avocat, râper un œuf dur sur le dessus de la tartine et assaisonner l’ensemble de quelques gouttes de jus de citron et de sriracha, célèbre sauce piquante thaïlandaise, ou de ketchup.Il est conseillé d’utiliser plutôt une râpe fine et de ne râper l’œuf que lorsqu’il a bien refroidi.À partir du moment de sa publication, la vidéo a recueilli 3,5 millions de vues, 330.000 likes et près de 2.000 commentaires. Elle a également donné naissance au hashtag viral #gratedegg.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

préférences culinaires, international, société, gastronomie, réseaux sociaux, avocat, pain, œuf