Villas, appartements, bars: 20 millions d’euros confisqués à la mafia romaine – images

Les autorités italiennes ont confisqué pour 20 millions d’euros de biens à la Casamonica, un clan mafieux sévissant à Rome. Dans le sud de l’Italie, plusieurs... 11.02.2022, Sputnik France

Alors que la région des Pouilles a récemment été frappée par plusieurs explosions de bombe imputables à la mafia, à Rome, la lutte contre la famille Casamonica s’intensifie. Les forces de l’ordre viennent en effet de saisir 20 millions d’euros de biens appartenant à ce clan mafieux, rapporte l’agence AGI.L’ordonnance de confiscation visait tout particulièrement Giuseppe Casamonica, considéré comme le chef de cette organisation aux origines gitanes, dont le procès est toujours en cours. Les forces de l’ordre ont donc mis la main sur un véritable trésor, constitué notamment de trois villas, d’appartements, et de plusieurs bars-tabac. Des objets de valeur estimés à 30.000 euros ont également été saisis.Le président de la région du Latium s’est réjoui de ces prises sur Twitter, saluant une "victoire des institutions contre le crime organisé". Il a partagé une photo de la somptueuse Villa Sonia, avec sa piscine, située en proche banlieue de Rome.Guerrino Casamonica, dit Pele, et Cristian Casamonica, deux autres membres du clan mafieux, ont également vu leurs biens saisis. Ils avaient été condamnés à plusieurs années de prison ferme en juillet dernier.Mafia romaine et mafia des PouillesLe clan des Casamonica avait été reconnu comme association mafieuse par le tribunal de Rome en 2018. L’organisation criminelle officie dans la Ville éternelle, au même titre que les mafias calabraise (’Ndrangheta) et napolitaine (Camorra). Ses membres ont été reconnus coupables de divers crimes, comme le racket ou le trafic de drogue.En 2015, le clan avait fait la Une pour les funérailles très kitch de son ancien chef, Vittorio Casamonica. Le cercueil avait parcouru la ville sur un corbillard tiré par des chevaux, avec en fond sonore la musique du film "Le Parrain". Un hélicoptère avait également largué des roses sur les passants.En 2018, les autorités avaient déjà entrepris la démolition de villas construites illégalement et appartenant aux Casamonica. L’une d’elles comprenait même les ruines d’un aqueduc antique.En janvier dernier, c’est la mafia "foggiana", souvent connue comme la "4e mafia", qui avait fait parler d’elle dans la région des Pouilles. L’organisation criminelle avait placé une dizaine de bombes dans divers commerces. Une réponse à l’arrestation de plusieurs de ses membres et à la dissolution du conseil municipal de Foggia, soupçonné de sympathie envers les mafieux.

