Zemmour qualifie les HLM d’"antres à kebabs", deux organismes HLM portent plainte

La Confédération nationale du logement (CNL) portera plainte contre Éric Zemmour suite à ses propos sur les HLM, qu’elle juge "scandaleux".La CNL est ainsi la deuxième organisation ayant décidé d’ester en justice suite aux propos du candidat. Le 7 février, l’Union sociale pour l’habitat (USH) a annoncé qu’elle porte plainte contre les propos "indignes", "stigmatisants et mensongers" du candidat."Antres à kebabs"Invité sur France Inter le 7 février, le candidat a lancé des diatribes contre les HLM:En cas de succès à la présidentielle, le candidat envisage de supprimer la loi SRU qui impose un quota de logements sociaux dans les communes importantes, ainsi que le droit au logement opposable (loi Dalo) et par cela rendre "un immense service aux classes populaires françaises".Éric Zemmour a tonné que la loi Dalo permet de loger des "clandestins et des demandeurs du droit d’asile déboutés ou pas déboutés".En promettant de réserver l’accès aux HLM exclusivement aux Français, il a ajouté qu’il expulsera "toutes les familles de jeunes délinquants" des logements sociaux.Contre-argumentsLes propos du candidat concernant la loi Dalo ont été nuancés par Marianne Louis, directrice générale de l’USH, sur RMC le 8 février. Contrairement aux déclarations de Zemmour, le droit au logement opposable ne permet pas de loger des clandestins, a-t-elle fait savoir:Il a par ailleurs souligné que la suppression de la loi Dalo proposée par Éric Zemmour est "complètement un non-sens par rapport à sa politique de priorisation des Français puisque ce sont énormément de personnes de nationalité française qui en bénéficient".Un Français sur six vit actuellement dans un logement social et un Français sur deux y a vécu à un moment de sa vie, quelle que soit son origine, selon l’association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) qui s’est constituée partie civile dans la plainte déposée contre le candidat par l’USH. Les catégories éligibles aux HLM sont "toutes les personnes qui ont la nationalité française, européenne ou extraeuropéenne, mais qui justifient un titre de séjour longue durée" et qui sont "sous plafond de ressources", a précisé la directrice générale de l’USH.

