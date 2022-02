https://fr.sputniknews.com/20220212/entretien-poutine-biden-le-kremlin-precise-quels-sujets-ont-ete-abordes-1055122050.html

Entretien Poutine-Biden: le Kremlin précise quels sujets ont été abordés

Vladimir Poutine et Joe Biden se sont parlés par téléphone peu après un entretien Poutine-Macron. La Maison-Blanche a plus tard refusé de dire si les deux... 12.02.2022, Sputnik France

Les Présidents Poutine et Biden ont eu ce samedi 12 février un entretien téléphonique qui a duré plus d’une heure, a annoncé l’assistant du chef de l’État russe, Youri Ouchakov.Joe Biden a en outre évoqué d’éventuelles sanctions contre Moscou, "mais ce n’est pas cette question qui a été au centre de l’entretien assez prolongé avec le dirigeant russe. Les États-Unis avaient demandé à ce que soit organisé un entretien téléphonique entre les Présidents en évoquant la possibilité d'une +invasion+" russe", a-t-il ajouté.La discussion a été équilibrée et constructive, a estimé l’assistant du Président.Tantôt adversaires, tantôt amisM.Poutine a rappelé l’histoire des relations entre la Russie d’une part et les États-Unis et l’Otan de l’autre, qui ont été tantôt adversaires, tantôt amis, avant que l’Alliance s’approche des frontières russes, provoquant la crise actuelle.Incident du sous-marin nucléaireAprès l’entretien de Joe Biden et Vladimir Poutine, la Maison-Blanche a refusé de dire aux journalistes si les deux chefs d’État avaient évoqué l’incident du sous-marin nucléaire américain repéré ce samedi 12 février dans les eaux territoriales russes.Mais Youri Ouchakov a, lui, précisé que cet incident n’avait pas été mentionné pendant la conversation.Dans le même temps, l'assistant du chef de l'État russe a noté que le Kremlin était au courant de l'incident et que le ministère russe de la Défense prenait les mesures appropriées.Ce samedi, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir repéré un sous-marin nucléaire américain de la classe Virginia dans les eaux territoriales russes, près d'Ouroup, une île inhabitée de l'archipel des Kouriles. Le sous-marin a refusé de faire surface à l’injonction d’une frégate russe qui a alors usé des "moyens appropriés". Le submersible a utilisé un simulateur automoteur pour se dédoubler sur les radars et les dispositifs de contrôle acoustique avant de quitter les eaux territoriales russes à vitesse maximale.

