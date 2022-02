https://fr.sputniknews.com/20220212/facebook-bannit-des-administrateurs-du-groupe-le-convoi-de-la-liberte-1055112105.html

Facebook bannit des administrateurs du groupe "Le convoi de la liberté"

Facebook bannit des administrateurs du groupe "Le convoi de la liberté"

Facebook a bloqué le groupe "Le convoi de la liberté" et bannit certains de ses administrateurs, justifiant auprès de BFM TV des infractions à ses conditions... 12.02.2022

2022-02-12T11:07+0100

2022-02-12T11:07+0100

2022-02-12T11:07+0100

Le groupe "Le convoi de la liberté" qui regroupait plus de 350.000 personnes a été supprimé par Facebook, a constaté Sputnik ce samedi 12 février. Plusieurs de ses administrateurs ont également été bannis de la plateforme. Malgré qu’un autre groupe a été créé dans la foulée sur Facebook, ces derniers appellent à les rejoindre sur Telegram, où "Le convoi de la liberté Officiel" compte déjà plus de 30.000 abonnés.Contacté par BFM TV, Facebook explique qu’"en France, comme dans d’autres pays, nous avons supprimé des groupes, des comptes personnels et des pages concernant ces mouvements de protestation pour avoir enfreint plusieurs des règles de nos plateformes, notamment pour avoir spammé et trompé des gens pour monétiser leur intérêt pour ce mouvement".Ainsi, le réseau social a décelé des "comportements non authentiques" qui enfreignent les termes de ses conditions d’utilisation, notamment la création de faux comptes pour augmenter artificiellement la popularité du groupe.Manifestation interditeMalgré l’interdiction de ce rassemblement par la préfecture de police, le convoi français s’est lancé depuis plusieurs villes pour rejoindre la capitale. Des milliers de policiers y ont été déployés et des barrages installés vendredi afin de bloquer l’accès aux manifestants. Parmi leurs revendications, ces derniers réclament la suppression du pass vaccinal et des mesures sanitaires en général. Ils protestent contre la hausse du prix du carburant et souhaitent voir une augmentation de leur pouvoir d’achat.Mouvement canadienLe mouvement français s’inspire du mouvement canadien des chauffeurs routiers "Freedom Convoy" qui est arrivé fin janvier à Ottawa, en réponse à la vaccination qui leur est imposée. La capitale canadienne est ainsi paralysée depuis deux semaines, au point que l’état d’urgence a été déclaré.À noter que le groupe "Freedom Convoy 2022" est quant à lui toujours bien présent sur Facebook, mais ce sont ses fonds qui ont été bloqués. L’initiative était en grande partie financée via la plateforme de donations GoFundMe, via laquelle les organisateurs étaient parvenus à récolter plus de 10 millions de dollars. Considérant que le mouvement a pris une tournure violente à Ottawa, à en croire les rapports de police, GoFundMe a bloqué les envois de dons vers les organisateurs du convoi, promettant de rembourser automatiquement tous les donateurs.Les manifestants se sont rapidement dirigés vers une autre plateforme, GiveSendGo, laquelle affiche déjà plus de neuf millions de dollars de dons.

