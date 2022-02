https://fr.sputniknews.com/20220212/instructeurs-russes-wagner-pour-les-maliens-ce-qui-compte-cest-la-securite-1055106228.html

Instructeurs russes? Wagner pour les Maliens, "ce qui compte, c'est la sécurité"

Instructeurs russes? Wagner pour les Maliens, "ce qui compte, c'est la sécurité"

La polémique entretenue par Paris quant à la présence du groupe Wagner au Mali importe peu pour beaucoup de Maliens. Pour eux, les résultats sécuritaires de la... 12.02.2022, Sputnik France

La Russie "n’a rien à voir" avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Cette déclaration de Vladimir Poutine lors de sa rencontre le 7 février avec le Président français Emmanuel Macron a ravivé la polémique entretenue par Paris. Celle d’une éventuelle présence dans le pays africain de la société militaire privée russe Wagner.Même si les autorités maliennes ont toujours soutenu travailler avec des "instructeurs russes" dépêchés dans le cadre d'une collaboration officielle avec l'État russe, pour la France ce sont des "mercenaires" de Wagner qui opèrent -aussi et surtout- dans le pays. Les autorités russes refusent pour leur part toute confusion.Et cette position malienne officielle a été répétée notamment fin décembre dernier, en réponse à un communiqué conjoint d'une quinzaine de pays occidentaux "condamnant fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien". Bamako a alors indiqué s'être tourné vers l’État russe, son "partenaire historique" dont plusieurs instructeurs étaient au Mali, "au même titre que la Mission européenne de formation (EUTM)"."Tout le monde a vu le ministre des Affaires étrangères du Mali avec son homologue de la Russie. Cela veut dire que la coopération est officielle", abonde Seydou Diawara."Les habitants n’ont plus la même crainte qu’auparavant"Si l’éventualité d’une présence de Wagner au Mali semble plus choquer Paris que les Maliens, c’est que leur priorité est ailleurs. En effet, la lutte antiterroriste est la préoccupation dominante dans le pays. Des résultats tangibles sont enregistrés sur le terrain depuis quelques mois. L’armée malienne mène des opérations d’envergure sur tout le territoire, au cours desquelles des dizaines de terroristes sont régulièrement tués ou capturés. Les populations perçoivent le changement.Cette ville du nord du pays a été occupée en 2012 par les groupes terroristes avant d’être libérée l’année suivante. Mais depuis, elle a été en proie à des attaques terroristes, des assassinats ciblés et des actes de banditisme. Pour autant, "les habitants n’ont plus la même crainte qu’auparavant", rapporte Mohamed.Sur le plan national "ça fait longtemps que l’on n’entend plus que des camps sont tombés, que des militaires ont été tués par-ci, par-là. Franchement, la situation actuelle n’est pas à comparer avec celle d’avant", constate également Ibou Sy.C’est "grâce à l’appui russe" que l’armée comptabilise autant de succès, assure Seydou Diawara. "Les Russes nous aident avec des satellites et des informations. L’armée est en confiance", analyse Ibou Sy. Quant à Mohamed, il "pense que la collaboration russe est franche. C’est un partenariat gagnant, on vous donne ceci et vous faites cela. Ils ne feront pas comme la France. Par exemple, nous imposer des décisions ou des personnes jusqu’à influencer les pouvoirs publics".

