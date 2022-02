https://fr.sputniknews.com/20220212/jo-2022-un-entraineur-americain-de-snowboard-accuse-de-harcelement-sexuel-1055110864.html

JO 2022: Un entraîneur américain de snowboard accusé de harcèlement sexuel

L'entraîneur de l'équipe américaine de snowboard, Peter Foley, présent aux Jeux olympiques de Pékin, a été accusé de harcèlement sexuel et de comportement... 12.02.2022, Sputnik France

La snowboardeuse Callan Chythlook-Sifsof qui fêtera ses 33 ans le 14 février, affirme que l'entraîneur de l'équipe américaine "Peter Foley prend depuis plus de dix ans des photos de sportives" et qu'il lui aurait fait des commentaires de nature sexuelle, ainsi qu'à une autre membre de l'équipe olympique américaine, à Lake Louise (Canada) en 2014.Contacté par l'AFP, le Comité olympique américain n'a pas pour l'instant donné suite.Peter Foley a reçu samedi le soutien des deux médaillés d'or du jour dans l'épreuve mixte de snowboardcross par équipe.Après sa victoire, Nick Baumgartner a parlé de Foley "comme d'un père". Lindsey Jacobellis, elle, a fustigé le moment choisi pour ces accusations."C'est super énervant d'avoir ça quand vous essayez de vous concentrer et cela a évidemment un peu perturbé l'énergie de l'équipe. Du haut de mes 20 ans de carrière, je ne peux dire que bien de lui et il m'a toujours soutenu lorsqu'il le fallait", a ajouté Jacobellis, double championne olympique à Pékin (individuelle et par équipes).

