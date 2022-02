https://fr.sputniknews.com/20220212/la-france-et-loms-annoncent-un-nouvel-accord-de-contribution-de-50-millions-deuros-1055114912.html

La France et l'OMS annoncent un nouvel accord de contribution de 50 millions d'euros

La France et l'organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé un nouvel accord de contribution de 50 millions d'euros qui aidera les systèmes de santé des... 12.02.2022, Sputnik France

L'accord, rendu public en marge de la conférence ministérielle des ministres des affaires étrangères et des ministres de la santé à Lyon (France), vise à soutenir les travaux de l'OMS et des coorganisateurs du Connecteur sur la réponse et les systèmes de santé (Health Systems and Response Connector - HSRC) de l'Accélérateur d'accès aux outils Covid-19 (ACT-A), alignés sur le Plan stratégique de préparation et de réponse (SPRP) de l'OMS pour le Covid-19, indique le Quai d'Orsay dans un communiqué.Le HSRC veille à ce que les pays disposent des ressources techniques, opérationnelles et financières nécessaires pour acquérir et utiliser efficacement les vaccins et autres outils Covid-19."La contribution de la France permettra d'accélérer l'accès équitable à tous les outils Covid-19, en examinant les goulets d'étranglement du système de santé de chaque pays et en identifiant les réponses et solutions adéquates", souligne la même source.Par l'intermédiaire du HSRC, la contribution aidera les pays à transformer la livraison de vaccins en campagnes de vaccination efficaces, à transformer la livraison de tests en approches efficaces de test et de traitement, à poursuivre les stratégies de test au niveau communautaire pour soutenir les mesures de santé publique et les plate-formes de surveillance des maladies, et à soutenir les opérations cliniques vitales. Cela implique de renforcer les mécanismes de réponse nationaux et de consolider les systèmes de santé, indique le ministère.

