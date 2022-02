https://fr.sputniknews.com/20220212/litalie-sattaque-a-la-peste-porcine-africaine-1055113159.html

L'Italie s'attaque à la peste porcine africaine

L'Italie s'attaque à la peste porcine africaine

L'Italie a adopté le 11 février une série de mesures "pour stopper la diffusion de la peste porcine africaine", dont la nomination prochaine d'un commissaire... 12.02.2022

Un premier cas de peste porcine africaine avait été détecté début janvier chez un sanglier dans le nord-ouest de l'Italie.Lors d'un conseil des ministres présidé par Mario Draghi, le gouvernement a adopté un décret-loi ayant pour objet "l'éradication de la peste porcine africaine chez les sangliers présents sur le territoire national et la prévention de sa diffusion chez les porcs d'élevage pour assurer la sauvegarde du système productif national et des exportations".Ce texte prévoit notamment "la nomination d'un commissaire extraordinaire chargé en particulier de coordonner les services vétérinaires des agences sanitaires locales et vérifier la régularité de l'abattage et de la destruction des animaux infectés".En outre, les régions italiennes devront chacune mettre sur pied, d'ici trente jours, "un plan régional d'interventions urgentes pour la gestion, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs d'élevage".Endémique en Afrique depuis des dizaines d'années, la maladie affecte actuellement une cinquantaine de pays sur ce continent ainsi qu'en Europe, en Asie et plus récemment en Amérique (Caraïbes).Très virale, mortelle pour les populations porcines (porcs, sangliers, phacochères), la maladie ne présente pas de risque pour la santé humaine.

