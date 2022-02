https://fr.sputniknews.com/20220212/loms-prequalifie-un-medicament-de-roche-pour-les-formes-severes-de-covid-1055113281.html

L'OMS préqualifie un médicament de Roche pour les formes sévères de Covid

Cette préqualification complète plusieurs mécanismes qui doivent améliorer l'accès au médicament aux patients Covid dans des pays à faibles et moyens revenus. 12.02.2022, Sputnik France

Le laboratoire suisse Roche a annoncé que son traitement anti-inflammatoire Actemra/Roactemra (tocilizumab) a obtenu une préqualification de la part de l'Organisation mondiale de la santé pour les formes sévères de Covid-19.Il s'agit d'une confirmation par l'OMS que le médicament présente les standards de qualité, de sécurité et d’efficacité pour le traitement d'adultes atteints d'une forme sévère du Covid-19, précise Roche dans un communiqué publié le 11 février au soir.Cette préqualification complète plusieurs mécanismes qui doivent améliorer l'accès au médicament aux patients Covid dans des pays à faibles et moyens revenus, a précisé Roche.Le tocilizumab, anticorps monoclonal entrant dans la composition d'un médicament du géant pharmaceutique suisse Roche prescrit comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde, a démontré sa capacité à réduire le risque de décès et la durée d'hospitalisation de certains patients atteints de formes graves du Covid-19.L'OMS, ainsi que les États-Unis et l’Union européenne, ont déjà recommandé son utilisation pour traiter des cas graves de Covid-19 en milieu hospitalier.Cependant, ce traitement n’est disponible qu’en quantités limitées et il est extrêmement coûteux. Une seule dose coûterait quelque 600 dollars dans les pays pauvres, a relevé l’OMS, soulignant que cette préqualification pourrait le rendre plus accessible.L'OMS a indiqué avoir ajouté trois différentes versions de l’anticorps monoclonal sur sa liste des médicaments préqualifiés pour lutter contre le Covid-19, afin de stimuler la production de médicaments génériques moins chers.Le tocilizumab a auparavant été autorisé principalement pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde dans quelque 120 pays.Mais lors de la pandémie, il s'est avéré qu'il était efficace pour lutter contre la redoutable "tempête de cytokine", réaction excessive du système immunitaire et cause importante de mortalité chez des patients atteints du Covid-19.L'OMS a indiqué poursuivre des discussions avec Roche sur une éventuelle baisse de prix et une amélioration de l'accès au remède pour les pays à revenus faibles et moyens.Mais si la préqualification qui a été accordée vendredi concerne spécifiquement les produits Roche, "de nombreuses firmes de médicaments génériques produisent déjà le tocilizumab, dont certaines ont présenté leur candidature pour une préqualification", a souligné l'OMS.

