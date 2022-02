https://fr.sputniknews.com/20220212/loms-prevoit-la-fin-de-la-phase-aigue-de-la-covid-19-en-2022-1055111046.html

L’OMS prévoit la fin de la "phase aiguë" de la Covid-19 en 2022

L’OMS prévoit la fin de la "phase aiguë" de la Covid-19 en 2022

La "phase aiguë" de la pandémie de la Covid-19 devrait prendre fin durant l’année en cours si l’immunité collective est atteinte globalement, a annoncé le 11... 12.02.2022, Sputnik France

2022-02-12T10:00+0100

2022-02-12T10:00+0100

2022-02-12T10:00+0100

oms

pandémie

tedros adhanom ghebreyesus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045695853_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_b05227f1909866de430c469765e7e855.jpg

"Nous tablons sur une fin de la phase aiguë de la pandémie cette année, à condition que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici juin ou juillet", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de sa visite en Afrique du Sud.Notant que cet objectif est atteignable, il a signalé que l’Afrique doit "multiplier par six le taux de vaccination" contre le virus pour espérer atteindre 70% de couverture vaccinale à la fin du premier semestre 2022.Par ailleurs, M. Ghebreyesus a rappelé que deux années après le début de la pandémie, plus de 10 milliards de doses ont été administrées à travers le monde."Ce succès a été, en revanche, accompagné de vastes inégalités en termes d’accès au vaccin par les différents pays. Alors que plus de la moitié de la population mondiale est à présent complétement vaccinée, 84% de la population africaine n’a encore reçu aucune dose", a-t-il regretté.Ces inégalités sont dues au fait que la production du vaccin est concentrée dans les pays développés, ce qui met en exergue l'importance de renforcer les capacités locales de production de vaccins pour le continent africain, a-t-il dit.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

oms, pandémie, tedros adhanom ghebreyesus