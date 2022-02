https://fr.sputniknews.com/20220212/nouvelle-defection-au-sein-du-rassemblement-national-1055115177.html

Nouvelle défection au sein du Rassemblement national

Proche de Jean-Marie Le Pen, il a choisi de rejoindre Éric Zemmour. Dans une interview accordée au Point, Lorrain de Saint-Affrique critique la stratégie de... 12.02.2022, Sputnik France

C’est un nouveau départ de poids qui touche le Rassemblement national. Lorrain de Saint-Affrique, proche de Jean-Marie Le Pen, a annoncé ce samedi 12 février dans une interview au Point avoir fait le choix de se rallier à Éric Zemmour. Il envisage d’obtenir une investiture en vue des prochaines élections législatives sous l’étiquette du parti Reconquête!.M.Saint-Affrique, qui a été aperçu au meeting d’Éric Zemmour à Villepinte en décembre, a affirmé échanger régulièrement avec le polémiste, qu’il connaît depuis l'époque où celui-ci était journaliste au Quotidien de Paris. Selon le nouvel arrivé, le candidat à la présidentielle dit tout haut ce qu’il pense. Lorrain de Saint-Affrique, qui a adhéré au mouvement Reconquête! il y a quelques semaines, a déclaré que c’était la première fois qu’il reprenait confiance en la carte d’un parti depuis son exclusion du Front national en 1994.Lorrain de Saint-Affrique a déclaré que Jean-Marie Le Pen avait été impressionné par le discours de Villepinte et qu’Éric Zemmour avait compris la fonction présidentielle. L’homme se serait ainsi métamorphosé depuis la Convention de la droite de 2019.Le Zemmour de 2022 est le Jean-Marie Le Pen de 1972Lorsque Le Point lui demande si M.Zemmour ressemble au Jean-Marie Le Pen des années 80, Lorrain de Saint-Affrique réplique en assurant qu’il est même le Jean-Marie Le Pen de 1972, date de création du Front national.Le candidat du parti Reconquête!, qui a affirmé n’avoir jamais voté pour l’ancien leader du Front national a, selon M.Saint-Affrique, un attachement pour lui.Interrogé sur l’issue de la campagne présidentielle, Lorrain de Saint-Affrique a déclaré que la campagne présidentielle actuelle lui rappelait celle de 2002. Il a affirmé douter de la dynamique autour d’Emmanuel Macron, actuellement en tête des sondages.Questionné sur le plafond de verre qui limitait le Front national à l’époque, Lorrain de Saint-Affrique a répondu que celui-ci s’était depuis lézardé, car Éric Zemmour n’est pas Jean-Marie Le Pen et parce que les mentalités ont changé, ce qui pourrait selon lui, permettre au polémiste de créer la surprise lors du second tour du scrutin.Lorrain de Saint-Affrique a déclaré que Marine Le Pen s’était déjugée ces jours-ci sur les retraites et qu’il était difficile de la comprendre. Pour lui, elle abandonne un à un ses marqueurs de gauche par souci électoraliste. Il reproche à la candidate de vouloir jouer la carte d’un Rassemblement national gentil et de ne pas mobiliser son électorat. Il rappelle que cette erreur stratégique a été fatale à Lionel Jospin en 2002.Qui est Lorrain de Saint-Affrique?Lorrain de Saint-Affrique est né en 1952 à Neuilly-sur-Seine. Journaliste de profession, il est attaché au service de presse de la Présidence de la République entre 1976 et 1978. Il a rejoint le Front national en 1978 et est devenu conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen en 1984.En 1994, il tient à La Baule (Loire-Atlantique) un discours très critique à l’encontre de Bruno Mégret dans lequel il affirme que celui-ci protège au sein du parti des néonazis et des admirateurs de l’Allemagne hitlérienne. Il a été suite à cela exclu du parti.En 2015, il a retrouvé Jean-Marie Le Pen en devenant son collaborateur parlementaire au Parlement européen. Il est nommé secrétaire général en 2017 du Comité Jeanne, parti créé par J.-M. Le Pen. Il s’est ensuite présenté aux élections législatives de la même année, sans succès.Défections en coursCe ralliement vient s’ajouter à ceux qui ont pris la décision de rejoindre M.Zemmour. Le 28 janvier, Marion Maréchal a affirmé lors d’un entretien pour Le Parisien qu’elle était en pleine réflexion quant à l’éventualité de rejoindre le parti Reconquête!.Cette déclaration avait créé des tensions le lendemain entre les équipes de Marine Le Pen et celle de Nicolas Bay en plein déplacement à Madrid. Celui-ci avait refusé de dire sur BFM TV s’il serait encore aux côtés de Marine Le Pen pour le premier tour. Mme Le Pen avait donné son avis lors d’un point presse depuis Madrid. Selon elle, tous ceux qui étaient tentés de s’engager avec Éric Zemmour devaient le faire dans les plus brefs délais.Le 21 janvier, Gilbert Collard a annoncé rejoindre le polémiste. Avant lui, Damien Rieu, qui était jusqu’alors assistant parlementaire du député européen Philippe Olivier, a quitté le RN le 20 janvier. La veille, l’eurodéputé Jérôme Rivière annonçait son ralliement à Éric Zemmour. Une décision qui n’était pas anodine puisqu’il s’était fait plus discret dans les affaires du parti depuis la défaite de Thierry Mariani lors des élections régionales en PACA.

