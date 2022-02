Plus de 240 cyberattaques enregistrées au Vietnam pendant les vacances du Nouvel an lunaire

https://fr.sputniknews.com/20220212/plus-de-240-cyberattaques-enregistrees-au-vietnam-pendant-les-vacances-du-nouvel-an-lunaire-1055119100.html

Le Vietnam a annoncé avoir enregistré plus de 240 cyberattaques pendant les vacances marquant le nouvel an lunaire, une célébration largement observée en Asie. 12.02.2022, Sputnik France

Plus de 240 cyberattaques ont été signalées au Vietnam entre le 29 janvier et le 5 février pendant les vacances marquant le nouvel an lunaire, une célébration largement observée en Asie, a indiqué l'Autorité de la sécurité de l’information (AIS) du ministère vietnamien de l’Information et de la Communication.Le type d’attaques le plus courant était le phishing, représentant 74% du total (180 attaques), suivi par les logiciels malveillants (60 attaques), a indiqué l'AIS, citée par l'agence de presse vietnamienne (VNA).L'autorité vietnamienne de la sécurité d'information a reçu plus de 500 signalements de spams et a demandé aux opérateurs de réseaux mobiles de bloquer près de 9,68 millions de spams.Les virus informatiques ont coûté au Vietnam quelque 1,06 milliard de dollars en 2021, selon les données d’un récent rapport de la société de cybersécurité basée au Vietnam, BKAV. Le pays a enregistré environ 70,7 millions d’infections par des virus informatiques en 2021, ce qui en fait l’un des plus vulnérables aux cyberattaques au monde.

