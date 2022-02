https://fr.sputniknews.com/20220212/un-cardiologue-explique-ce-quest-le-medicament-trouve-dans-le-corps-de-valieva-1055113907.html

Un cardiologue explique ce qu'est le médicament "trouvé" dans le corps de Valieva

Le succès de la patineuse russe Kamila Valieva ne plaît pas à tout le monde. Devenue à 15 ans la première patineuse de l’histoire à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques le 7 février, elle a remporté une médaille d’or à l’épreuve par équipes à Pékin.Cependant, ce glorieux destin semble compromis après que l’Agence internationale de contrôle (ITA) a informé le 8 février le Comité olympique russe de la suspension provisoire de l’athlète sur décision de l’Agence antidopage russe RUSADA.Un test de dopage s’est avéré positif, mais l’échantillon utilisé n’a pas de lien avec la période des JO.Datant du 25 décembre, soit six semaines avant, alors que le délai prévu pour annoncer un résultat positif ne doit pas dépasser 20 jours, il contenait de la trimétazidine, une substance figurant sur la Liste des interdictions 2021 de l'Agence mondiale antidopage (AMA).De plus, le Comité olympique russe a noté dans un communiqué paru le 11 février que Valieva a passé d’autres tests avant et après cette date, tous négatifs.Le patinage artistique n'est pas un sport dans lequel les médicaments interdits peuvent être efficaces. Il ne s'agit pas d'un sport de force, ni d'un sport cycliste, mais d'un sport de coordination complexe, et aucune pilule ne peut vous aider à apprendre le quadruple saut ou à le réaliser pour la première fois de l'histoire aux Jeux olympiques.Contacté par Sputnik, le cardiologue russe Valery Sadovoï a aussi indiqué que ce médicament ne peut pas influencer les performances sportives et n’a pas d’effet direct.Selon lui, le remède permet aux muscles cardiaques de fonctionner dans des conditions d’hypoxie, lorsque l’oxygène est insuffisant.Vers une décision du Tribunal arbitral du sportAprès avoir été temporairement suspendue, la patineuse russe a ensuite été autorisée à s’entraîner à nouveau en attendant la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS).Dans un communiqué publié ce samedi 12 février, l’instance a annoncé que la décision serait rendue le 14 février.

