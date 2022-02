https://fr.sputniknews.com/20220212/un-chien-piege-dans-un-vehicule-en-flammes-sauve-heroiquement-par-un-policier---video-1055111437.html

Un chien piégé dans un véhicule en flammes sauvé héroïquement par un policier - vidéo

Cet agent de police américain est le héros du jour. Il a sauvé la vie d’un chien piégé dans un véhicule en feu, faisant preuve de sang-froid en se précipitant... 12.02.2022, Sputnik France

Le sauvetage miraculeux d’un chien, coincé à l’intérieur d’une voiture en proie aux flammes, a eu lieu aux États-Unis.Un policier du comté de Douglas, dans le Colorado, est devenu un héros en sauvant l’animal enfermé. Son acte de bravoure a été filmé par sa caméra embarquée et publié sur le compte Facebook du bureau du shérif du comté de Douglas.Les faits remontent au 22 janvier, mais la séquence a fait surface le 4 février, présentant aussi le récit en détail de l’intervention du fonctionnaire.Arrivé dans un quartier résidentiel de la ville pour un feu de voiture, l’agent a appris d’un homme paniqué, qui était le propriétaire du véhicule, que son chien était coincé à l’intérieur.Il s’est précipité vers l’automobile sans aucune hésitation et a brisé les vitres à l’aide d’une matraque.C’est alors que la tête du pauvre chien est sortie par une fenêtre avec difficulté.Le propriétaire n’est pas parvenu à extraire son compagnon à quatre pattes et le policier l’a finalement fait rapidement.Dans la vidéo diffusée, le policier indique que l’animal se porte bien depuis l’accident.

