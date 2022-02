https://fr.sputniknews.com/20220212/une-planete-dans-lorbite-dune-naine-blanche-de-la-voie-lactee-1055101054.html

Une planète dans l’orbite d’une naine blanche de la Voie lactée?

Des scientifiques soupçonnent l'existence d'une planète dans l'orbite d'une naine blanche de la Voie lactée. Elle pourrait contenir de l'eau à l'état liquide.

Des scientifiques de l'University College de Londres ont découvert des débris planétaires en orbite autour d’une naine blanche, rapporte un communiqué de l’institution. Leur structure évoque la présence d’une planète avoisinante, selon une étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.La découverte a été faite à proximité de la naine blanche WD1054–226, située dans la Voie lactée, à 117 années-lumière de la Terre. En observant sa lumière, les scientifiques ont remarqué qu’elle était obscurcie par d’énormes nuages de matière en orbite. Ceux-ci se sont avérés être des débris de corps planétaires, qui gravitent dans la zone habitable de l’étoile, c’est-à-dire celle susceptible d’abriter des planètes où l’eau existe à l’état liquide.Les scientifiques ont en particulier été frappés par la régularité avec laquelle ils évoluent.Une hypothèse avancée serait qu’une planète influe sur la trajectoire des débris, empêchant leur dispersion. Celle-ci, également située dans la zone habitable de la naine blanche, serait donc susceptible d’abriter de l’eau voire de la vie.Si l’hypothèse se justifie, la découverte prendrait encore plus de poids, les planètes en orbite autour de naines blanches étant très difficiles à détecter. Pour l’heure, les astronomes n’ont trouvé que des preuves provisoires, ayant trait à des géantes gazeuses comme Jupiter en orbite autour de naines blanches.Les naines blanchesCette nouvelle découverte enrichit également notre connaissance des naines blanches et renseigne sur l’avenir de notre système solaire. La grande majorité des étoiles, y compris le Soleil, sont en effet vouées à devenir un jour ou l’autre des naines blanches, après avoir brûlé leur hydrogène.Avant cette transformation en naine blanche, le Soleil se métamorphosera en géante rouge, en se dilatant et se refroidissant. Il devrait entrer dans cette phase d’ici 4 à 5 milliards d’années, avalant au passage Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Le noyau de l’astre se refroidira ensuite, pour devenir une naine blanche.Plus de 95% des étoiles finiront de la sorte, à l’exception des plus grandes, susceptibles d’exploser et de devenir des trous noirs.Début février, des scientifiques britanniques avaient déjà fait une autre découverte importante à propos des naines blanches, observant qu’elles pouvaient avaler les débris d’exoplanètes.

