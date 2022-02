https://fr.sputniknews.com/20220213/christiane-taubira-chante-du-jean-ferrat-en-plein-meeting-a-creteil---video-1055129111.html

Christiane Taubira chante du Jean Ferrat en plein meeting à Créteil - vidéo

Christiane Taubira chante du Jean Ferrat en plein meeting à Créteil - vidéo

Créditée à environ 5% des intentions de vote dans les sondages, Christiane Taubira continue sa campagne électorale. En déplacement à Créteil le 12 février... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T14:05+0100

2022-02-13T14:05+0100

2022-02-13T14:05+0100

présidentielle 2022

france

présidentielle française 2022

christiane taubira

meeting

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045963212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f61ec1a079b5aed104fe5a744c284e.jpg

À moins de deux mois de la présidentielle, l’ex-ministre de la Justice et candidate à l’Élysée Christiane Taubira tenait le 12 février un meeting de campagne à Créteil, dans le Val-de-Marne.Lors de ce déplacement, elle a réussi à surprendre ses soutiens. La gagnante de la primaire populaire du 30 janvier a ainsi chanté a capella un extrait de «Ma France» de Jean Ferrat en conclusion de son discours.Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, il est possible de voir les applaudissements crépitant dans la salle.Position dans les sondagesAlors qu’elle tente de dynamiser sa campagne, l'ancienne garde des Sceaux patine dans sa quête des parrainages avec seulement 47 signatures d’élus enregistrées pour le moment.Dans l’enquête Ispos-Soprasteria publiée le 11 février, elle est créditée de 5% des intentions de vote, suivie par le candidat communiste Fabien Roussel (3,5%) et la socialiste Anne Hidalgo (2,5%).

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, présidentielle française 2022, christiane taubira, meeting