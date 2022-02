https://fr.sputniknews.com/20220213/convoi-de-la-liberte-au-canada-la-police-expulse-les-manifestants-du-pont-ambassador-a-la-frontiere-1055131673.html

Convoi de la liberté au Canada: la police expulse les manifestants du pont Ambassador à la frontière

La police canadienne a expulsé les manifestants et évacué les véhicules qui bloquaient depuis plusieurs jours le pont Ambassador, l'un des principaux axes de... 13.02.2022, Sputnik France

Plusieurs manifestants ont été arrêtés lors des opérations d'évacuation, menées en application d'une décision de justice rendue le 11 février.Le Président américain, Joe Biden, avait demandé au Premier ministre canadien, Justin Trudeau, de faire intervenir les autorités fédérales pour mettre fin au blocus du pont Ambassador, qui constitue le point de passage entre leurs deux pays le plus fréquenté et dont dépend en grande partie l'approvisionnement en pièces détachées de plusieurs grandes usines automobiles de la région de Détroit.Des camions, des camping-cars et des voitures empêchaient depuis le 7 février toute circulation dans les deux sens.Convoi de la liberté au CanadaCe blocus s'inscrivait dans le cadre du Convoi de la liberté, un mouvement de protestation de conducteurs de poids lourds opposés à l'obligation vaccinale qui a également abouti au blocage d'une partie d'Ottawa, la capitale fédérale canadienne.Le mouvement, entré dimanche dans sa 17e journée, a rapidement agrégé des revendications très diverses, des restrictions sanitaires à la taxe carbone. Samedi, quelque 4.000 personnes ont manifesté dans les rues d'Ottawa et un millier à Toronto, la capitale financière.

