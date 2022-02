https://fr.sputniknews.com/20220213/des-discotheques-rouvrent-aux-pays-bas-en-signe-de-protestation-malgre-les-restrictions--1055127178.html

Des discothèques rouvrent aux Pays-Bas en signe de protestation malgré les restrictions

Des discothèques rouvrent aux Pays-Bas en signe de protestation malgré les restrictions

Plusieurs discothèques des Pays-Bas ont rouvert illégalement pour protester contre les mesures sanitaires via l’action "la nuit est en marche". Les gérants... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T13:02+0100

2022-02-13T13:02+0100

2022-02-13T13:02+0100

pays-bas

covid-19

restrictions

discothèque

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103942/44/1039424454_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_64d74504d13d57dc0b75185a3b12d3d1.jpg

Le 25 janvier, lors de la dernière conférence sur le Covid-19 aux Pays-Bas, certaines restrictions sanitaires ont été allégées ou supprimées, mais les boîtes de nuit n’ont pas été citées. C’en était trop pour les gérants, qui ont lancé l’initiative "la nuit est en marche" en signe de protestation. Malgré la menace d’une amende, plusieurs ont rouvert samedi 12 février.Les gérants ont tenté de faire preuve de responsabilité, affirmant que leur système de ventilation est "plus puissant que jamais", et certains demandent des certificats de guérison, de vaccination, ou un test négatif.L’un des initiateurs du mouvement assure que les jeunes ont "besoin" de se défouler après la pandémie, car il en va de "leur santé mentale". "On voit de plus en plus de fêtes illégales, où ce n'est pas sûr", plaide-t-il. Pour d’autres, il s’agit aussi de la survie de leur entreprise. Depuis le début de la pandémie, 13% des discothèques ont disparu du pays.Plusieurs villes ont ainsi vu des files se former devant les clubs censés être fermés, rapporte l’agence Belga. Certains d’entre eux, comme à Tilburg, se sont vus infliger une amende de 10.000 euros comme le veut la loi, mais la sanction a été compensée par les 1.400 tickets d’entrée vendus.Pays voisinsLa décision des autorités néerlandaises de ne pas rouvrir les discothèques a paru d’autant plus étonnante que les pays voisins s’apprêtent eux à le faire. En Belgique, elles rouvriront le 18 février, tandis que les bars et restaurants n’auront plus l’obligation de fermer à minuit. La réouverture se fera deux jours plus tôt en France, sur présentation du pass vaccinal. L’Allemagne les avait rouvertes partiellement cet été mais les a fermées à nouveau depuis décembre.Pas très loin de là, le Danemark a mis fin à toutes ses restrictions liées à la pandémie dès le 1er février. Les boîtes de nuit, restaurants, et magasins n’ont plus de limite d’ouverture ou de fréquentation, le pass vaccinal n’est plus imposé nulle part. Le masque n’est plus non plus obligatoire, même dans les transports en commun. D’ici fin février, les autorités comptent également prononcer la fin de la campagne de vaccination, ne considérant plus le Covid-19 comme "une maladie socialement critique".

pays-bas

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

pays-bas, covid-19, restrictions, discothèque, europe