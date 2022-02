https://fr.sputniknews.com/20220213/frank-walter-steinmeier-reelu-a-la-presidence-de-la-republique-federale-dallemagne-1055131082.html

Frank-Walter Steinmeier réélu à la présidence de la République fédérale d'Allemagne

13.02.2022

allemagne

frank-walter steinmeier

Le résultat du vote à bulletins secrets du collège de grands électeurs n'est pas une surprise puisque la plupart des principaux partis politiques du pays avaient annoncé au préalable leur soutien à la reconduction du Président sortant.Frank-Walter Steinmeier est apprécié pour son attachement aux bonnes relations entre les grands partis du pays et sa réélection est considérée comme un gage de continuité dans un pays qui a changé de chancelier l'an dernier après 16 ans de mandats d'Angela Merkel et n'est pas encore sorti de la crise du coronavirus.Ancien bras droit de l'ex-chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier a ensuite été ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel.Le collège électoral appelé qui l'a réélu dimanche rassemble les membres du Parlement fédéral, plusieurs centaines d'élus des Länder et des représentants de la société civile. Parmi les participants au scrutin figuraient ainsi Angela Merkel mais aussi le directeur médical du laboratoire pharmaceutique BioNTech, Özlem Türeci, ou encore la plus célèbre "drag queen" de Berlin, Gloria Viagra.Emmanuel Macron a été l'un des premiers responsables étrangers à féliciter son homologue.

