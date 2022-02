https://fr.sputniknews.com/20220213/ils-se-defenestrent-du-3eme-etage-pour-echapper-a-un-incendie-dans-un-hotel--videos-1055128147.html

Ils se défenestrent du 3eme étage pour échapper à un incendie dans un hôtel – vidéos

Ils se défenestrent du 3eme étage pour échapper à un incendie dans un hôtel – vidéos

Le feu s’est déclaré le 12 février au troisième étage d’un hôtel de Barcelone. Face à la fumée et aux températures élevées, deux personnes se sont... 13.02.2022, Sputnik France

Deux personnes sont grièvement blessées après avoir sauté par la fenêtre du troisième étage d’un hôtel de Barcelone pour échapper aux flammes le 12 févier, rapporte El Mundo.L'incendie s'est déclaré à 12h56 dans une chambre au troisième étage de l'hôtel Coronado pour une raison inconnue, selon les pompiers de Barcelone et le système d'urgence médicale (SEM). Les flammes n'ont touché qu'une pièce et une partie du couloir, mais la fumée et les températures élevées se sont propagées à l’étage entier, ajoute le quotidien.Des vidéos montrent le moment du saut des deux personnes sous les cris de passants mais aussi les applaudissements après leur atterrissage sur des matelas placés au sol afin d’amortir la chute.Toutes les deux ont été transportées vers des hôpitaux, précise le quotidien.Comme l’ont indiqué le chef du système médical d'urgence (SEM) de Barcelone et celui des pompiers, cet incendie a fait au total neuf blessés, dont l’un en état critique. Ce dernier a été découvert à l'intérieur de l'hôtel avec des brûlures et une inhalation de fumée.Une enquête est ouverte pour découvrir l'origine du sinistre.

