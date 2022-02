https://fr.sputniknews.com/20220213/la-lituanie-a-livre-des-missiles-sol-air-americains-a-lukraine-1055133059.html

La Lituanie a livré des missiles sol-air américains à l'Ukraine

La Lituanie a livré des missiles sol-air américains à l'Ukraine

L'Ukraine a annoncé avoir reçu un lot de missiles antiaériens Stinger américains fournis par la Lituanie, ainsi que 180 tonnes de munitions américaines. 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T19:02+0100

2022-02-13T19:02+0100

2022-02-13T19:06+0100

ukraine

lituanie

états-unis

armes

fim-92 stinger

munitions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101732/68/1017326818_0:189:3000:1877_1920x0_80_0_0_eec88afe3718342ac05a64710ba9bc9a.jpg

Un lot de missiles antiaériens Stinger américains est arrivé ce dimanche 13 février en Ukraine en provenance de Lituanie, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense.Deux autres avions ont acheminé dimanche à Kiev 180 tonnes de munitions en provenance des États-Unis, a ajouté Olekseï Reznikov.Au total, l'Ukraine a reçu jusqu'à présent 1.500 tonnes de munitions livrées en 17 rotations aériennes, a indiqué le ministre sur Twitter.Selon des responsables militaires, les alliés de l'Ukraine ont récemment fourni des missiles antichar britanniques et américains ainsi que des drones turcs à l'armée ukrainienne.Ces derniers temps, certains pays occidentaux et Kiev accusent Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine. Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces déclarations d'infondées les considérant comme une tentative de faire monter la tension dans le sud-est de l'Ukraine. Selon le Kremlin, des provocations pourraient être organisées pour justifier ces accusations occidentales. M.Peskov a averti que les tentatives d'utiliser la force pour résoudre la crise dans le Donbass auraient les conséquences les plus graves.

ukraine

lituanie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

ukraine, lituanie, états-unis, armes, fim-92 stinger, munitions