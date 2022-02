https://fr.sputniknews.com/20220213/la-thailande-demande-aux-couples-le-port-du-masque-pendant-les-ebats-de-la-saint-valentin-1055125552.html

La Thaïlande demande aux couples le port du masque pendant les ébats de la Saint-Valentin

La Thaïlande demande aux couples le port du masque pendant les ébats de la Saint-Valentin

Le directeur du Bureau de la santé reproductive de Thaïlande recommande aux couples de passer un test antigénique avant leur nuit et d'éviter "les positions... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T09:47+0100

2022-02-13T09:47+0100

2022-02-13T09:47+0100

thaïlande

saint-valentin

test dépistage covid-19

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103007/73/1030077332_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0205cfc9a154ee15bbef2f62b2535cf9.jpg

Aux amoureux qui s'apprêtent à s'offrir une nuit romantique et torride pour la Saint-Valentin, les autorités sanitaires de Thaïlande ont répété qu'en matière de relations sexuelles, il faut sortir couvert, y compris en portant un masque pendant les ébats.Il recommande ainsi aux couples de passer un test antigénique avant leur nuit galante pour éviter de se contaminer.Les amoureux sont priés d'éviter "les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds, et d'utiliser un contraceptif s'ils veulent éviter une grossesse non désirée, a-t-il ajouté.Le nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus dans le pays, qui était d'environ 8.000 au début du mois, a presque doublé ces deux dernières semaines.Les autorités sanitaires craignent que la Saint-Valentin aggrave cette tendance, même si, reconnaissent-elles, les relations sexuelles ne sont pas réservées à ce seul 14 février.Cette fête est populaire dans le royaume, et est considérée comme un jour de bon augure pour les couples qui veulent se marier.De longues files d'attente s'étendent souvent devant les bureaux enregistrant les mariages, particulièrement dans un district de Bangkok: Bang Rak qui signifie "quartier de l'amour" en thaï.

thaïlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

thaïlande, saint-valentin, test dépistage covid-19, covid-19