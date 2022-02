https://fr.sputniknews.com/20220213/le-spoutnik-v-est-le-vaccin-le-plus-utilise-a-mexico-ou-3-millions-de-personnes-lont-recu-1055128678.html

Le Spoutnik V est le vaccin le plus utilisé à Mexico, où 3 millions de personnes l’ont reçu

Le Spoutnik V est le vaccin le plus utilisé à Mexico, où 3 millions de personnes l’ont reçu

Le Spoutnik V est le plus utilisé dans la capitale mexicaine, comptant pour 40% du total des vaccins qui y sont administrés, selon le Fonds russe... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T13:45+0100

2022-02-13T13:45+0100

2022-02-13T13:45+0100

spoutnik v

spoutnik light, vaccin anti-covid

étude

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

fonds russe d'investissements directs (rdif)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1045572603_0:95:2849:1698_1920x0_80_0_0_8c80012f6331520a06dcb2c32099786d.jpg

Le Spoutnik V joue un rôle clé dans la campagne de vaccination de la capitale mexicaine. Plus de trois millions d’habitants de Mexico l’ont déjà reçu. Le premier composant du Spoutnik V, Spoutnik Light, est également de plus en plus administré dans la campagne de revaccination de la ville.Le Spoutnik V représente 40% de tous les vaccins Covid administrés aux habitants de Mexico, selon Eduardo Clark, directeur général de l’Agence numériques pour les innovations publiques de la ville. Celle-ci étendra également l’utilisation du Spoutnik Light comme rappel pour les 30-39 ans à partir du 14 février. Elle avait déjà commencé à l’administrer en tant que rappel pour les 40-49 ans.Le vaccin russe crée une réponse immunitaire plus forte et plus durable contre le Covid (y compris contre le variant Omicron) que de nombreux autres, et celle-ci est encore davantage renforcée avec le rappel au Spoutnik Light, indique un communiqué du Fonds russe d’investissements directs (RFPI) publié le 13 février.Pour rappel, le Spoutnik Light est basé sur le sérotype 26 de l’adénovirus humain et constitue le premier composant du Spoutnik V. Il a été approuvé dans plus de 30 pays comptant une population totale de plus de 2,5 milliards de personnes. Quant au Spoutnik V, il est distribué dans 71 pays qui regroupent un total de quatre milliards de personnes.EfficacitéUne étude comparative unique menée à l'Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani en Italie par une équipe de 12 scientifiques italiens et neuf scientifiques russes, dirigée par Francesco Vaia, directeur de l'Institut Spallanzani, et Alexander Gintsburg, directeur du Centre Gamaleïa, a montré que le Spoutnik V présente des titres d'anticorps neutralisant le variant Omicron deux fois supérieurs par rapport au Pfizer (2,1 fois au total et 2,6 fois trois mois après l’injection).L’étude a été menée dans des conditions de laboratoire identiques sur des échantillons de sérum comparables provenant d'individus vaccinés avec le Spoutnik V et le Pfizer avec un niveau similaire d'anticorps IgG et d'activité neutralisante du virus (VNA) contre la souche détectée à Wuhan. Le Spoutnik V a montré une réduction significativement plus faible (2,6 fois) de l’activité neutralisante du virus contre le variant Omicron en comparaison à celui de Wuhan par rapport au Pfizer (réduction de 8,1 pour le Spoutnik V, contre 21,4 fois pour le Pfizer).Cocktail de vaccinsLa faible efficacité des vaccins à ARNm contre l’Omicron ainsi que la diminution rapide de l'efficacité des vaccins à ARNm contre le Covid peuvent être résolues en utilisant le Spoutnik Light comme rappel universel. D'après les données recueillies par l'Institut Spallanzani et les résultats d'études antérieures, le renforcement hétérologue ("mix & match") avec le Spoutnik Light est la meilleure solution pour augmenter l'efficacité des autres vaccins et prolonger la période de protection du rappel, car la configuration optimale de la plateforme adénovirale offre une meilleure protection contre l’Omicron et d'autres mutations.Le Spoutnik Light a déjà donné d'excellents résultats lorsqu'il a été utilisé comme vaccin de rappel dans des essais de type "mix & match". Par exemple, en Argentine, une étude de combinaison du Spoutnik Light avec des vaccins produits par AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et Cansino a démontré qu’il induit une réponse plus forte des anticorps et des cellules T par rapport au régime homologue (deux injections du même vaccin). L'étude menée dans cinq provinces a montré que chaque "cocktail de vaccins" combiné au Spoutnik Light avait produit un titre d'anticorps plus élevé le 14e jour après l'administration d'une deuxième dose, par rapport aux schémas homologues originaux (même vaccin pour la première et la deuxième dose) de chacun des vaccins.Les Spoutnik Light et Spoutnik V ont été mis au point à l'aide d'une technologie sûre, largement étudiée depuis plus de 30 ans, et n'ont pas été associés à de rares effets secondaires graves tels que la myocardite ou la péricardite. Leur sécurité et efficacité maximales ont été démontrées dans plus de 30 études et publications de données provenant de plus de 10 pays.Ils peuvent être conservés dans un réfrigérateur classique entre +2 et + 8ºC pendant six mois, ce qui les rend accessibles dans le monde entier, y compris dans les territoires éloignés, sans qu'il soit nécessaire d'investir dans une infrastructure de chaîne du froid supplémentaire.Qu’est-ce que le RFPI?Le RFPI est un fonds souverain russe créé en 2011 pour réaliser des co-investissements en actions, principalement en Russie, aux côtés d'investisseurs financiers et stratégiques internationaux réputés. Il agit comme un catalyseur pour les investissements directs dans l'économie russe. La société de gestion du RFPI est basée à Moscou.Actuellement, ce fonds possède l’expérience de la mise en œuvre conjointe réussie de plus de 80 projets avec des partenaires étrangers, totalisant 2,1 milliards de roubles et couvrant 95% des régions de la Fédération de Russie. Les entreprises du portefeuille du RFPI emploient plus d'un million de personnes et génèrent des revenus qui représentent plus de 6% du PIB national. Le RFPI a établi des partenariats stratégiques avec des co-investisseurs internationaux de premier plan de plus de 18 pays, pour un total de plus de 40 milliards de dollars.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spoutnik v , spoutnik light, vaccin anti-covid, étude, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, fonds russe d'investissements directs (rdif)