https://fr.sputniknews.com/20220213/lue-et-les-27-maintiennent-leur-personnel-diplomatique-en-ukraine-1055134580.html

L'UE et les 27 maintiennent leur personnel diplomatique en Ukraine

L'UE et les 27 maintiennent leur personnel diplomatique en Ukraine

L'Union européenne et les 27 États membres ont décidé de maintenir leur personnel diplomatique à Kiev malgré les déclarations faites par plusieurs pays sur une... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T20:25+0100

2022-02-13T20:25+0100

2022-02-13T20:30+0100

union européenne (ue)

ukraine

diplomates

josep borrell

international

europe

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104255/84/1042558469_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_6b685e6ec0601c1b75cd83adb6656432.jpg

Les diplomates européens resteront dans la capitale ukrainienne malgré l'escalade des tensions dans la région, a indiqué ce dimanche 13 février le Haut Représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell."Nos missions diplomatiques en Ukraine ne ferment pas", a souligné Josep Borell, relevant que l'UE et ses États membres coordonnent leurs réactions face à la menace d'escalade à la frontière ukrainienne.Et dans ce cadre, il a été décidé de maintenir les représentations européennes sur place -de l'UE et de ses États membres-, qui "restent à Kiev" et "continuent d'opérer en soutien des citoyens de l'UE et en coopération avec les autorités ukrainiennes". Il a toutefois noté que des '’adaptations sont nécessaires’’, pour tenir compte d'une situation sécuritaire changeante.Le personnel non-essentiel invité à quitter l'UkraineLe 11 février, un porte-parole de la Commission européenne avait signalé que le personnel non-essentiel de la représentation européenne à Kiev était invité à quitter l'Ukraine pour travailler depuis l'étranger. Le personnel "essentiel" est cependant maintenu sur place.Le 12 février, le chef de la délégation de l’UE en Ukraine, l'Estonien Matti Maasikas, a d'ailleurs publié sur Twitter une photo d'une réunion de "tous les ambassadeurs des États membres de l'UE" rassemblés à Kiev le même jour, pour "discuter de la situation et coordonner notre planification d'urgence et notre soutien à l'Ukraine".Au contraire des États-Unis, du Canada et de l'Australie qui ont décidé de faire quitter Kiev à leur personnel diplomatique, les pays européens maintiennent donc pour le moment le personnel essentiel de leurs ambassades respectives.

ukraine

europe

kiev

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), ukraine, diplomates, josep borrell, international, europe, kiev