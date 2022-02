https://fr.sputniknews.com/20220213/pour-gerard-larcher-eric-zemmour-ne-pourra-remporter-le-second-tour-de-la-presidentielle---video-1055133518.html

Pour Gérard Larcher, Éric Zemmour ne pourra remporter le second tour de la présidentielle - vidéo

Pour Gérard Larcher, Éric Zemmour ne pourra remporter le second tour de la présidentielle - vidéo

Invité sur le plateau de BFM TV, Gérard Larcher a déclaré que le candidat du parti Reconquête à la présidentielle française ne pourra pas l’emporter lors du... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T19:34+0100

2022-02-13T19:34+0100

2022-02-13T19:36+0100

présidentielle française 2022

valérie pécresse

gérard larcher

campagne présidentielle

les républicains (lr)

présidentielle 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101490/04/1014900483_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_8daf4b31ee73bf886571aecd7bed508e.jpg

Entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, le duel se poursuit. En marge de son meeting au Zénith de Paris, elle a pu compter sur le soutien du président du Sénat, Gérard Larcher, qui au micro de BFM TV n’a pu s’empêcher de tacler le rival de sa championne.Interrogé par un journaliste de la chaîne au sujet d’Éric Zemmour et de sa ligne politique, celui-ci a reconnu d’abord être en phase avec certains propos du rival, mais a rétorqué que celui-ci ne pourra jamais l’emporter s’il venait à participer au second tour de l’élection présidentielle.Le journaliste de BFM TV est revenu avec lui sur un sondage Ifop paru vendredi 11 février qui plaçait M.Zemmour au coude-à-coude avec Mme Pécresse à 15%. Face à cette affirmation, le chef du Sénat a répondu de manière ferme.Interrogé par la chaîne sur les défections récentes du parti, M.Larcher a qualifié le ralliement d’Éric Woerth à Emmanuel Macron de déception.Des départs au profit de MacronCe meeting parisien devait être l’occasion pour Mme Pécresse de relancer sa campagne après une semaine difficile marquée par des départs chez Emmanuel Macron. Dans un entretien au Parisien mardi 8 février, l’ex-ministre du Budget et du Travail Éric Woerth a annoncé qu’il soutiendrait Emmanuel Macron. Celui-ci a estimé qu’un second mandat du Président serait "une chance pour la France" et il a qualifié ce dernier de Président expérimenté.Le 10 février, la maire de Calais, Natacha Bouchart, a annoncé à son tour au Figaro qu’elle soutient l’actuel Président de la République.Face à ce départ, le parti a choisi de remobiliser ses troupes. Vendredi 11 février, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez étaient présents à Monéteau dans l’Yonne sur les terres du député LR Guillaume Larrivé. Ils ont tous fait front pour défendre leur candidate. Un élu LR du département a relativisé auprès du Figaro la situation autour de Mme Pécresse.M.Larrivé a déclaré au Figaro que la candidate "ne se prenait pas pour la réincarnation de de Gaulle ou de Jeanne d’Arc" ni pour "un sauveur universel". Pour Laurent Wauquiez, "elle est une très belle incarnation de ce que peut être notre famille politique quand elle est rassemblée".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

présidentielle française 2022, valérie pécresse, gérard larcher, campagne présidentielle, les républicains (lr)