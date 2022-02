https://fr.sputniknews.com/20220213/un-juriste-donne-diverses-raisons-pouvant-expliquer-le-test-antidopage-positif-de-la-patineuse-1055121495.html

Un juriste donne diverses raisons pouvant expliquer le test antidopage positif de la patineuse russe

La jeune patineuse russe Kamila Valieva, âgée de 15 ans, s’est retrouvée au centre d’un scandale antidopage lors des Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Pékin. Alors que de nombreuses voix d’experts s’élèvent pour évoquer un scenario politique derrière les accusations contre l’athlète russe, dont le sort n’est pas fixé pour le moment, Sputnik a parlé avec Sergueï Alexeïev, juriste du sport et le chef de la Commission du droit du sport de l'Association du Barreau russe, pour savoir ce qui peut attendre la patineuse, son entourage et, dans ce contexte, la Russie.Le 7 février, juste après l’épreuve par équipe où la jeune prodige a décroché l’or, le laboratoire antidopage de Stockholm a déclaré que son test fait le 25 décembre 2021 était positif, communiquant ainsi son résultat bien au-delà du délai établi de 20 jours.Le lendemain, l’Agence internationale de contrôle (ITA) a informé le Comité olympique russe de la suspension provisoire de l’athlète sur décision de l’Agence antidopage russe RUSADA. Après avoir fait appel, la patineuse russe a ensuite été autorisée à s’entraîner à nouveau, en attendant la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS).Des concurrents ou une ingestion non intentionnelleInterrogé sur la nature des sanctions qui pourraient frapper la jeune athlète dans le cadre de cette affaire, le juriste russe a indiqué qu’elles n’auraient lieu que dans le cas où "l'athlète est reconnue d’intention coupable". Pourtant, il juge ce scénario "irréaliste".Ainsi, pour lui, il y a deux scénarios probables pour expliquer comment ce médicament a terminé dans l’organisme de la jeune prodige.Il s'agit très probablement d'une ingestion non intentionnelle car la substance a été trouvée en quantité négligeable. Or, lorsqu'une drogue est prise intentionnellement, la concentration en est élevée, "mais ici la concentration était minuscule et les échantillons avant et après étaient propres", ajoute-t-il.Quelles sanctions possibles?Selon Sergueï Alexeïev, le fait que Kamila Valieva s'est vu permettre de poursuivre la compétition montre plutôt que la substance a été ingérée spontanément sans volonté délibérée de l'athlète et qu'il n'y a alors aucune responsabilité."S'il s'avère, compte tenu de la prépondérance des probabilités et du principe de la preuve dans cette situation, qu'il est très probable qu'elle ait été droguée ou qu'elle ait mangé un produit +contaminé+ non interdit d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de responsabilité. Et il est probable que ce soit le cas, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire", conclut le chef de la Commission du droit du sport de l'Association du Barreau russe.Des questions concernant le laboratoireLe spécialiste rappelle que le laboratoire de Stockholm de l'université Karolinska, qui a analysé le test de Kamila Valieva, a déjà été sanctionné dans le passé, entre le 1er août 2018 et le 1er août 2019. Cette suspension temporaire a été mise en place en raison de la non-conformité de l'une des méthodes d'analyse des échantillons aux standards de l'AMA.L’interlocuteur de Sputnik évoque également le fait qu’il y a beaucoup de questions à poser au laboratoire qui a mis beaucoup de temps pour fournir le résultat de ce test.Un mineur exposé à des pressionsEn guise de conclusion, le spécialiste a évoqué le fait que de toute manière, ce scandale antidopage laissera un préjudice moral. Il a précisé qu’il doit être dur pour une enfant de 15 ans de supporter une telle pression, d’être soumise à un tel harcèlement. De plus, cela secoue toute l'équipe, estime-t-il.Pour rappel, le 7 février, Kamila Valieva, âgée de 15 ans, est devenue la première patineuse artistique à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques. Sa prestation a contribué à ce que l’équipe russe termine première de l'épreuve par équipe. Le 15 février débute l’épreuve individuelle de patinage pour laquelle Kamila Valieva est favorite.

