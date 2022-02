https://fr.sputniknews.com/20220213/un-policier-brise-la-vitre-dune-voiture-lors-du-convoi-de-la-liberte-a-paris---video-1055130582.html

Un policier brise la vitre d’une voiture lors du Convoi de la liberté à Paris - vidéo

Un policier brise la vitre d’une voiture lors du Convoi de la liberté à Paris - vidéo

Lors du mouvementé Convoi de la liberté le 12 février dans la capitale française, un agent de police a brisé la vitre d’un conducteur. Ce dernier refusait... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T15:34+0100

2022-02-13T15:34+0100

2022-02-13T15:34+0100

france

convoi de la liberté

manifestation

paris

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1055128419_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c77c2507f29e0dfabae330b31d6d3cad.jpg

Malgré l’interdiction en vigueur, les participants au mouvement du Convoi de la liberté se sont mobilisés le 12 février pour protester contre les mesures sanitaires et rouvrir le débat concernant le pouvoir d’achat. À Paris, plusieurs dizaines de manifestants et de véhicules ont réussi à atteindre le rond-point de l’Étoile et les Champs-Élysées puis essayé d’y bloquer la circulation, donnant ainsi lieu à des tensions.Dans une vidéo largement partagée sur Internet, un policier est filmé en train de briser la vitre d'un automobiliste qui refusait visiblement d'obtempérer après avoir été invité à circuler à plusieurs reprises.Bien que les causes de l’incident ne soient pas encore claires, il est cependant possible d’entendre le conducteur assurer qu’il est «en panne» et qu’il «n’a pas de batterie».Le même jour, une vidéo montrant cette voiture, mise en fourrière par la police, a été diffusée sur Twitter.Environ une centaine d’arrestationsLes forces de l’ordre ont procédé le 12 février à 97 interpellations à Paris, d’après les chiffres communiqués par la préfecture de police. 513 verbalisations ont été réalisées.Ce dimanche 13 février elle va «maintenir son dispositif» pour empêcher les manifestants des convois anti-pass de bloquer la capitale.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, convoi de la liberté, manifestation, paris, faits divers