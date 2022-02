https://fr.sputniknews.com/20220213/un-policier-filme-en-train-de-pointer-son-arme-sur-un-chauffeur-lors-de-la-manif-anti-pass--video-1055126941.html

Un policier filmé en train de pointer son arme sur un chauffeur lors de la manif anti-pass – vidéo

Un policier filmé en train de pointer son arme sur un chauffeur lors de la manif anti-pass – vidéo

L'enquête administrative interne vise une vidéo montrant un policier braquant son arme sur un automobiliste. Les faits se sont produits le 12 février sur les... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T12:34+0100

2022-02-13T12:34+0100

2022-02-13T12:49+0100

france

paris

manifestation

police

convoi de la liberté

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1055126916_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dff9cecc6ac7cab9b620c327f6d48223.jpg

Le préfet de police de Paris a demandé le 13 février une enquête administrative interne à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un policier pointer samedi son arme sur un automobiliste, place de l'Étoile à Pais."Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux à la suite d'une intervention de police sur les Champs-Élysées. Le préfet fait diligenter une enquête administrative interne", a tweeté la préfecture de police.Cette vidéo, également diffusée dans le journal de 20H00 de TF1, montre un policier descendre de sa voiture sérigraphiée, arme à la main. Il poursuivait une voiture blanche dont les occupants arboraient des drapeaux tricolores et se revendiquaient des convois anti-pass.La vidéo montre le policier braquer son arme sur le conducteur.Les forces de l'ordre ont procédé samedi à Paris à 97 interpellations et 513 verbalisations d'opposants aux mesures sanitaires participant à l'opération baptisée "convois de la liberté", selon un bilan global communiqué dimanche par la préfecture de police de Paris.Selon le parquet, à 6h du matin, 81 personnes étaient en garde à vue, dont Jérôme Rodrigues, un des visages du mouvement des Gilets jaunes, et soutien actif des convois anti-pass. Il a été placé en garde à vue pour "organisation de manifestation interdite et participation à un groupement formé en vue de commettre des violences", selon une source judiciaire.Dans un tweet, la préfecture de police a ajouté "maintenir son dispositif ce dimanche" pour empêcher les manifestants des convois anti-pass de bloquer la capitale

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, paris, manifestation, police, convoi de la liberté