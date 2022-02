Une voiture de police banalisée, avec ses gyrophares allumés, a causé un accident le 8 février près de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris en percutant à forte vitesse une ambulance du Samu en intervention, rapporte le 12 février Franceinfo.Le véhicule banalisé s’est encastré dans un poteau et une portière avant de l’ambulance a été enfoncée par la violence de l’impact.En conséquence, l’un des médecins a été blessé.Un retard à une réunion en cause?Quant aux origines de cet accident, la radio indique que le passager du véhicule de police était le commissaire responsable de la division régionale de la sécurité routière.C’est lui qui a ordonné au conducteur de rouler vite pour ne pas arriver en retard à une réunion à la préfecture de police, selon le média, en plus de lui demander d’activer les gyrophares deux-tons, normalement utilisés par les forces de l’ordre en intervention ou dans des cas urgents.

Un policier percute une ambulance du Samu car il est en retard à une réunion - photo

© AFP 2022 LOIC VENANCE Voiture de police © AFP 2022 LOIC VENANCE

Anna Borissova

