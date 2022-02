Un zoo engage un chanteur de charme pour encourager les singes à la saison des amours

https://fr.sputniknews.com/20220213/un-zoo-engage-un-chanteur-de-charme-pour-encourager-les-singes-a-la-saison-des-amours-1055132026.html

Un zoo britannique a embauché un chanteur pour donner la sérénade aux singes et les encourager à se reproduire pendant la saison des amours. Les humains... 13.02.2022, Sputnik France

Alors que la question du bien-être animal dans les zoos continue d’agiter les débats, un établissement britannique se plie en quatre pour aider ses singes à se reproduire. La Trentham Monkey Forest, parc qui abrite 140 macaques de Barbarie, a ainsi fait appel aux services d’un chanteur de charme, pour mettre les animaux en condition, rapporte un communiqué de l’institution.Le chanteur Dave Largie, habitué à reprendre les grands classiques de la musique soul, est ainsi venu chanter quelques morceaux de Marvin Gaye dans le parc. Il a notamment interprété le tube Let's Get It On, au milieu des macaques étonnés et des visiteurs amusés, comme le montrent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.Il faut dire que la procréation des macaques de Barbarie est une des préoccupations majeures du parc, l’espèce étant classée en voie de disparition.La méthode est insolite mais les sérénades de Dave Largie ne seront peut-être pas inefficaces. Plusieurs animaux ont en effet été aperçus en train de s’épouiller et de se toiletter durant le concert, ce qui est généralement signe de complicité.Il faudra néanmoins attendre la saison des naissances, à la fin du printemps et au début de l’été, pour savoir si les ballades du crooner ont porté leurs fruits.Tambours et films pornographiquesCette initiative insolite n’est cependant pas la première du genre. Il arrive souvent que les humains veuillent donner un coup de pouce à la libido de certaines espèces en captivité. Les méthodes employées sont souvent étonnantes.En 2012, le zoo japonais de Sapporo avait ainsi utilisé le battement des tambours pour inciter des alligators à procréer, en raison de la similitude entre cette sonorité basse et les cris des reptiles poussés avant le coït.En Asie, le faible taux de reproduction des pandas pousse également les zoologistes à innover. Les animaux, notoirement nonchalants en matière de sexualité, se voient parfois prescrire du viagra ou des projections de films pornographiques.Dans le sillage de la pandémie et des différents confinements, plusieurs zoos avaient rapporté avoir connu une forme de "baby-boom". Le zoo sibérien de Royev Ruchey, à Krasnoïarsk, avait notamment vu naître une dizaine de bébés d’espèces différentes au printemps 2020, depuis les oies égyptiennes, jusqu’aux rennes et aux lamas.

