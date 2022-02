https://fr.sputniknews.com/20220213/une-exoplanete-de-la-taille-de-la-terre-decouverte-par-des-astronomes--1055131226.html

Une exoplanète de la taille de la Terre découverte par des astronomes

Une exoplanète de la taille de la Terre découverte par des astronomes

Orbitant autour d’une étoile située à des dizaines d’années-lumière de la Terre, une exoplanète de la taille terrestre mais plus chaude a été détectée par le... 13.02.2022, Sputnik France

Une équipe internationale d’astronomes a remarqué une planète chaude de la taille de la Terre en orbite autour de l’étoile naine M, connue sous le nom de GJ 3929 et située à 51,6 années-lumière de la Terre, indique un article scientifique publié le 2 février sur le serveur de préimpression arXiv.Cette découverte a été faite par le biais du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) qui a déjà détecté plus de 5.200 exoplanètes candidates sur environ 200.000 des étoiles les plus brillantes surveillées à proximité de notre système solaire.Baptisée GJ 3929 b, cette planète possède un rayon d’environ 1,15 fois celui de la Terre pour environ 1,21 masse terrestre et une densité de 4,4 g/cm3. Elle tourne autour de son étoile hôte qui est quasiment trois fois plus petite et moins massive que le Soleil tous les 2,61 jours à une distance d’environ 0,0026 unités astronomiques (UA). Sa température d’équilibre planétaire atteint 569 degrés Kelvin, soit près de 296°C.Selon les astronomes, la température d'équilibre élevée de GJ 3929 b présente un intérêt particulier pour les observations de suivi atmosphérique. Ils espèrent obtenir plus d’informations sur la composition, la formation et l'évolution des petites planètes rocheuses à l’aide du télescope spatial James Webb (JWST).En outre, ils avancent qu'au moins une autre planète peut orbiter autour de GJ 3929 (probablement tous les 14,3 jours), mais pour le prouver des études ultérieures doivent être menées.

