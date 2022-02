https://fr.sputniknews.com/20220214/ces-regles-bien-specifiques-de-mariage-enflamment-tiktok-1055147878.html

Ces règles bien spécifiques de mariage enflamment TikTok

Ces règles bien spécifiques de mariage enflamment TikTok

Présence d’enfants limitée, pas de tenus blanches pour les invités et aucune grande annonce... Une utilisatrice de TikTok fait le buzz après avoir publié une... 14.02.2022, Sputnik France

2022-02-14T17:12+0100

2022-02-14T17:12+0100

2022-02-14T17:13+0100

mariage

tiktok

règlement

réseaux sociaux

code vestimentaire

fiancé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104359/82/1043598248_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0880dba868410d3c29b1fa8ac5a20d3f.jpg

Le code vestimentaire et les serveurs relégués à part semblent appartenir au passé pour ce couple.La fiancée a ainsi rédigé une liste de 12 règles à suivre pendant la célébration, lesquelles ont été dévoilées dans une vidéo publiée fin janvier sur TikTok et devenue virale avec plus de 2,6 millions de vues.Aucune place pour les traditions?Parmi les directives se trouve l’absence d’enfants, sauf pour la famille et ceux qui ne trouveraient pas de nounou.De plus, elle a indiqué qu’il ne fallait pas porter de blanc et que les demoiselles d’honneur pouvaient choisir leurs tenues, mais dans la couleur de son choix.La jeune femme a aussi noté la traditionnelle règle: ne pas voir de gens qui n’étaient pas invités.Côté tradition, elle a précisé qu’elle ne veut pas de «faire la jarretière», ce qui est «dégoûtant».Souhaitant monopoliser l’attention, elle a par ailleurs interdit toutes les «grandes annonces»:Parmi d’autres règles, toutes les responsabilités sont confiées à sa mère, ses proches sont invités à laisser leurs voitures sur place pour ne pas conduire sous l’influence de l’alcool, les serveurs doivent être traités comme des convives à la fin de leur service.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

mariage, tiktok, règlement, réseaux sociaux, code vestimentaire, fiancé