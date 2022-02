https://fr.sputniknews.com/20220214/cet-implant-made-in-france-est-capable-de-restituer-la-vue-1055141291.html

Cet implant made in France est capable de restituer la vue

Cet implant made in France est capable de restituer la vue

Cinq patients âgés malvoyants ont retrouvé la vue grâce à un implant sous-rétinien miniaturisé développé par l'entreprise française Pixium Vision.

Importante avancée dans la restitution de la vue à des patients malvoyants atteints de DMLA, maladie dégénérative, l’une des causes les plus courantes de cécité chez les plus de 55 ans. Publiées dans Nature Communications, des données de suivi à long terme démontrent le bénéfice clinique d’un implant sous-rétinien conçu par la société française de bioélectronique Pixium Vision.La solutionLa dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une dégradation d'une partie de la rétine, pouvant mener à la perte de la vue. Courante chez les personnes de plus de 55 ans, cette maladie altère gravement la qualité de vie. Bien que des traitements médicaux existent, ils n’ont pas démontré leur efficacité. Ils visent plutôt à stabiliser le processus pathologique.La vue bionique pourrait être une solution, comme le système Prima, développé par la société française innovante Pixium Vision. Ce dispositif inclut un implant sous-rétinien photovoltaïque qui déclenche une perception visuelle grâce à une stimulation électrique de la rétine. Deux autres éléments sont indispensables : une paire de lunettes équipée d’une caméra et d’un projecteur numérique, et un processeur de poche.L’implant a une taille de 2×2 millimètres et une épaisseur de 30 microns, soit le tiers de la taille d’un cheveu humain. Comme l’explique la société, les cellules photovoltaïques de l’implant traduisent les informations optiques en stimulation électrique et transfert le signal aux cellules nerveuses de la rétine interne et déclenchent ainsi une perception visuelle dans le cerveau.Des résultats probantsDans le cadre de l’étude clinique de ce dispositif, cinq patients de plus de 60 ans atteints de la DMLA ont été opérés en France en 2018. Selon les données publiées, tous ont atteint le résultat principal de l'étude en présentant un déclenchement de la perception visuelle prothétique. "En résumé, suite à un suivi de 18 à 24 mois chez cinq patients, l’essai a confirmé la sécurité et la stabilité de l'implant", note l’étude.Les études précédentes avaient démontré que l’implant était bien supporté, sans effet indésirable grave, et qu’il ne bougeait pas après cicatrisation naturelle de la rétine et restait stable chez tous les patients. La majorité des patients pouvaient alors identifier des motifs, des chiffres et des lettres.Une étude distincte est menée actuellement aux États-Unis, où cinq patients seront également implantés.

