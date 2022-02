https://fr.sputniknews.com/20220214/cinq-yeux-et-une-bouche-en-forme-de-scie-un-parent-de-ce-predateur-ancien-a-ete-etabli---images-1055135131.html

Cinq yeux et une bouche en forme de scie, un parent de ce prédateur ancien a été établi - images

Une ancienne créature redoutable avec cinq yeux et une bouche en forme de scie a été considéré comme le seul animal existant de sa famille. Désormais, des... 14.02.2022, Sputnik France

Des scientifiques ont découvert pour la première fois depuis plus de 100 ans un parent éloigné d’un ancien prédateur marin doté de cinq yeux et d'une bouche en forme de scie, relate un article publié dans la revue Proceedings of the Royal Society B.Un animal, baptisé par des scientifiques Opabinia regalis, avec ses cinq yeux, sa bouche tournée vers l'arrière et sa longue trompe munie de griffes à son extrémité, est l'un des habitants les plus étranges de la période cambrienne, la première, et la plus ancienne, des six périodes géologiques du Paléozoïque. Cette ancienne créature marine est si unique que les scientifiques n'ont jamais trouvé de fossiles d'une autre espèce qui semblerait entrer dans sa famille jusqu’à maintenant."Aurore poilue de l'Utah"La créature, qui est désormais considérée comme faisant partie de la même famille qu’Opabinia regalis, a été baptisée Utaurora comosa. Utaurora est un mot-valise de l'Utah, en référence à l'endroit où le spécimen a été trouvé, et Aurora, le nom d'une déesse romaine. Le qualificatif d'espèce est un mot latin signifiant "poilu" ou "feuillu", attribué en référence à l'apparence de l'animal. Le nom de la créature serait donc "Aurore poilue de l'Utah".Les chercheurs ont réexaminé le seul fossile connu d’Utaurora comosa, en le comparant à plus de 50 spécimens vivants et disparus. L'équipe a conclu qu’Utaurora comosa était presque certainement un parent d'Opabinia et non un parent d'Anomalocaris, faisant d’elle le deuxième membre de la famille Opabinia jamais trouvé dans le monde et le premier à être découvert depuis plus de 100 ans.Le classement précédentIl y a 541 à 485 millions d'années, les mers de la Terre ont connu leur première floraison de biodiversité. Cette époque, parfois appelée explosion cambrienne, est le moment où les parents de tous les grands groupes d'animaux actuels ont commencé à coloniser activement les mers. L'explosion cambrienne a également donné naissance aux premiers super-prédateurs. Ces tueurs carnivores sont connus sous le nom de radiodontes. Beaucoup d'entre eux avaient des appendices en forme de griffes à l'avant de la tête, qui aurait pu servir pour attraper des proies et les envoyer directement dans leur bouche.Le seul fossile connu d'Utaurora comosa trouvé dans la formation cambrienne aux États-Unis en Utah ne possédait pas de tels appendices sur la tête. Par ailleurs, son corps, long de quelques centimètres, était divisé en environ 15 sillons, chacun se terminant par un volet pointu comme chez Opabinia. Malgré ces détails, le fossile d’Utaurora comosa a été classé comme un radiodonte en 2008.Le chercheur Stephen Pates et ses collègues, qui sont derrière l’article, ont réexaminé le fossile Utaurora comosa, en comparant 125 traits fossiles à plus de 50 groupes d'Arthropodes vivants et disparus, qui constituent le plus grand type du règne animal et comprennent tous les insectes, crustacés et araignées. L'analyse a montré que presque aucun trait d’Utaurora comosa ne correspond à la famille des radiodontes. Au contraire, la créature fossile était presque certainement apparentée à Opabinia.

