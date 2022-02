https://fr.sputniknews.com/20220214/convoi-de-la-liberte-une-police-trop-musclee-lkebbab-tacle-le-silence-de-la-hierarchie-policiere-1055153525.html

Convoi de la liberté, une police trop musclée? L.Kebbab tacle le silence de la hiérarchie policière

La policière et déléguée nationale d'Unité SGP Police-FO est en colère: alors que la police est assaillie de critiques au lendemain du Convoi de la liberté, l’heure est au silence au sein de la hiérarchie policière. Une situation que la policière a bien connue. "Cela avait été trop honteusement visible lors des Gilets jaunes où ce sont les syndicats de police qui ont fait le tour des plateaux télés pour expliquer comment ça se passait [sur le terrain, ndlr]", fustige la syndicaliste au micro de Sputnik. L’enjeu: protéger les policiers de la vindicte populaire… et pousser les politiques à prendre leurs responsabilités.Faire preuve de pédagogie aurait pourtant été bien utile, tant certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux à l’occasion du samedi 12 février ont choqué les internautes. Notamment, celle montrant un policier pointer son arme sur un automobiliste, place de l'Étoile à Paris.Pour ce dernier fait, le préfet de police de Paris Didier Lallement a fait "diligenter une enquête administrative interne", a indiqué sur Twitter la préfecture de police. Une justification trop maigre, selon Linda Kebbab: "On a tous observé un refus d’obtempérer, les conditions d’exercice sont bien réglementées par le code de sécurité intérieur, après c’est l’enquête qui dira les choses mais de prime abord, cela semble être carré".Plus de pédagogie, plus de "sérénité"La policière regrette que l’insitution n’ait pas pris les devants pour expliciter ce qu’est un refus d’obtempérer, et ce que les policiers sont autorisés à faire dans ce cadre.Sous peine que tout cela "participe" à la détérioration de l’image de la police. "C’est comme dans toute relation humaine, s’il n’y a pas de communication entre la police et la population, on laisse place aux inquiétudes et aux questions". Des incompréhensions qui se sont d’ailleurs exprimées sur les réseaux sociaux, où certains internautes accusaient la police d’avoir dressé des contraventions pour le simple fait d’arborer des drapeaux français.Des accusations qu’auraient pu éviter l’institution policière, appuie Linda Kebbab, en détaillant par exemple le "cadre" de ces verbalisations. En l’occurrence, durant une manifestation interdite.Reste que la gestion du maintien de l’ordre durant ces Convois de la liberté pourrait laisser des traces, surtout après la crise des Gilets jaunes. À l’image de la vidéo montrant un membre des forces de l’ordre frapper violemment à coup de matraque un manifestant, ou encore celle d’un policier brisant la vitre d’un automobiliste qui a refusé de libérer la circulation."Ce qui est important c’est de savoir ce qu’il se dit sur les ondes et quelles sont les instructions qui sont données", veut rappeler Linda Kebbab. "Sauf que même sur ça il n’y a pas d’explications auprès de la population. Le donneur d’ordre ne vient jamais donner les raisons de ses ordres", constate la policière.

