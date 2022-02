https://fr.sputniknews.com/20220214/critique-du-neoliberalisme-le-dirigeant-et-le-leader-naissent-ils-savants-1055149946.html

Critique du néolibéralisme: le dirigeant et le leader naissent-ils "savants"?

Pourquoi la communication, la pensée, la décision, la stratégie et les orientations demeurent dans les entreprises, gérées suivant les bases du management... 14.02.2022, Sputnik France

Depuis la fin Seconde Guerre mondiale, parmi les théoriciens du management, l’universitaire canadien Henry Mintzberg, 82 ans, est sans doute l’auteur le plus cité, le plus repris et le plus enseigné de nos jours. Enseignant-chercheur depuis 1968 à la Faculté de gestion des autels de l'université McGill de Montréal, dont il détient la chaire Cleghorn, il est présenté dans la littérature du management comme le penseur du renouveau. Dans le domaine de la communication en entreprise, Mintzberg estime que la communication directe, verbale en particulier, est le pivot du travail du gestionnaire, qui passerait près de 70% de son temps à exécuter des activités verbales.Les leaders sont-ils des "savants"?"Le dirigeant qui passe les deux tiers de son temps à communiquer, à planifier, à organiser, à diriger et à contrôler, exécute ses tâches d’une façon singulièrement plus éclatée, moins systématique et moins scientifique que ce qu’on a toujours prétendu", explique le Pr Aktouf, rappelant que les théoriciens du mangement néolibéral, dont Mintzberg, ont toujours affirmé que "dans son travail, le leader ou le gestionnaire n’a pas forcément besoin de sciences ni de connaissances rigoureuses et approfondies".Néanmoins, ajoute-t-il, "étant déifié et dépositaire du pouvoir absolu, à cause de ses qualités innées surhumaines que lui attribuent les théoriciens du management, le gestionnaire contrôle et concentre l’émanation de l’information, ce qui fait de ses ordres des contraintes indiscutables. Ceci a fini par accréditer le dirigeant ou le leader d’un savoir absolu, au-delà du pouvoir absolu, dont les subordonnés sont incapables de saisir les contours et les fondements".Quid des détenteurs de MBA?Selon le Pr Aktouf, "Mintzberg s’est montré très critique dans ses travaux, que ce soit sur la stratégie ou la planification, à l’égard des dirigeants détenteurs MBA (Master of Business Administration) et la fausse prétention qu’ont les écoles de gestion de pouvoir théoriser et enseigner le travail de gestionnaire"."Mintzberg s’en prend systématiquement à la prétention des hauts dirigeants, surtout des détenteurs de MBA, de savoir, comme sauraient des scientifiques, ce qu’il faut faire pour effectuer une bonne planification, pour élaborer des stratégies et pour diriger", poursuit-il, soulignant par ailleurs que "dans l’ensemble des travaux de Mintzberg, le gestionnaire est toujours le maître à bord, il a le quasi-monopole de la pensée, de la décision, de la stratégie et des orientations".

