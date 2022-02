https://fr.sputniknews.com/20220214/de-nombreux-habitants-du-var-cibles-par-un-mysterieux-corbeau-1055139327.html

De nombreux habitants du Var ciblés par un mystérieux corbeau

De nombreux habitants du Var ciblés par un mystérieux corbeau

Beaucoup de Varois sont visés depuis ces dernières semaines par une série de missives insultantes et menaçantes, laissées dans leurs boîtes aux lettres ou sur... 14.02.2022, Sputnik France

2022-02-14T08:44+0100

2022-02-14T08:44+0100

2022-02-14T08:44+0100

france

corbeau

lettre

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1044149519_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9184d92eee4ae6d2b685e1a737ab3a13.jpg

Depuis fin 2021, les habitants de plusieurs communes du Var reçoivent dans leurs boîtes aux lettres, sur le pare-brise de leur voiture, sur le pot d'échappement de leur moto, des missives anonymes, relate Var-Matin. Et il ne s’agit pas de messages de sympathie, mais de menaces.Les communes touchées sont Hyères, Carqueiranne, Pignans, Signes et Toulon.Selon le média, ces petits carrés de papier griffonnés, rédigées en lettres capitales, dévoilent un contenu inquiétant et aigri, comme «cette nuisible classe moyenne molle, servitrice (sic) zélée du capitalisme», «parasites destructeurs d’espaces et de ressources naturelles», «moutons égoïstes».Beaucoup se terminent par «Mort aux cons décadents du consumérisme».Contactés par le quotidien, des témoins considèrent ces messages comme des menaces, et se disent «choqués». Seulement un tiers a alerté les autorités, personne n’a porté plainte.Un autre département cibléLe Var n’est pas le seul département touché par ce phénomène. Ainsi, d’après un article paru fin janvier dans La Provence, un corbeau a aussi sévi dans la région de Cassis, La Ciotat et Saint-Cyr, dans les Bouches-du-Rhône. Il proférait des menaces à l’encontre de ceux qui mènent «une vie de con». Les lettres se terminaient également par «Mort aux cons décadents du consumérisme».

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, corbeau, lettre, menace