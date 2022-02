https://fr.sputniknews.com/20220214/il-est-seul-car-il-ny-a-pas-deux-dieu-un-senateur-lrem-apporte-un-soutien-total-a-macron-1055145740.html

"Il est seul, car il n’y a pas deux Dieu": un sénateur LREM apporte un soutien total à Macron

"Il est seul, car il n’y a pas deux Dieu": un sénateur LREM apporte un soutien total à Macron

Toujours pas déclaré candidat, Emmanuel Macron a besoin de poids lourds dans son entourage, selon François Patriat, président du groupe LREM au Sénat, qui ne... 14.02.2022, Sputnik France

2022-02-14T15:25+0100

2022-02-14T15:25+0100

2022-02-14T15:27+0100

emmanuel macron

la république en marche! (lrem)

sénateur

françois patriat

parrainage

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054975476_0:186:3076:1916_1920x0_80_0_0_0feaea06e2b3c39a25dbc8ca1f13903c.jpg

Connu pour son soutien indéfectible à Emmanuel Macron, le président du groupe LREM au Sénat François Patriat s’est exprimé sur les difficultés que le Président sortant, qui ne s’est toujours pas déclaré candidat, pourrait rencontrer en préparant sa campagne électorale."Il est seul, car il n’y a pas deux Dieu", a-t-il plaisanté, relayé par Le Monde. Le sénateur de 78 ans a d’ailleurs mis en garde contre le danger que constitue le manque de poids lourds dans l’entourage du Président à l’approche des élections.Toujours selon le quotidien, la campagne du Président sortant se prépare dans le plus grand secret autour d’un cercle de fidèles.Soutien totalCes derniers mois, le président du groupe LREM au Sénat a enchaîné les commentaires enthousiastes au sujet du chef de l’État. Début janvier, il a réagi à la fameuse phrase d’Emmanuel Macron sur sa volonté d’"emmerder" les non-vaccinés. Par cette phrase, le Président voulait "éveiller les consciences", avançait-il lancé le 5 janvier sur Public Sénat."S’il le dit autrement, personne n’en parle. Chacun d’entre nous emploie ce mot plusieurs fois par jour, il est cash il est comme ça, il le dit comme tel. Bien-sûr que cela va choquer. Il faut arrêter de faire les chochottes", renchérit alors François Patriat.Le 18 janvier, toujours sur Public Sénat, le sénateur a fait le bilan de la politique vaccinale et économique d’Emmanuel Macron:Selon Libération, dès décembre, François Patriat parcourait son département, la Côte-d’Or, pour convaincre les élus de donner leur parrainage àEmmanuel Macron. "Je suis fou furieux, je voulais être le premier sénateur à parrainer le Président", s’agaçait le sénateur au moment du début officiel de la collecte.Le 8 février, suite à la rencontre du Président français avec son homologue russe, puis avec le Président ukrainien concernant la situation autour de l’Ukraine, le sénateur a salué le travail " sans relâche" d’Emmanuel Macron.Position confortableÀ ce jour, Emmanuel Macron totalise 1.050 parrainages, selon le Conseil constitutionnel, bien plus que les 500 requis. Dernièrement, plusieurs responsables politiques se sont ralliées à Emmanuel Macron: Nora Berra, ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, ainsi que l'ancien ministre sarkozyste du Budget, Éric Woerth, et la maire Les Républicains (LR) de Calais Natacha Bouchart.Fin janvier, six noms de domaine en lien avec Emmanuel Macron ou sa campagne ont été sécurisés, comme macron2022.fr, les-elus-avec-macron.fr ou programmemacron2022.fr.Selon les derniers sondages, le Président sortant occupe une position confortable, totalisant 25% des intentions de vote, contre 17% pour Marine Le Pen, 14,5% pour Valérie Pécresse et 14% pour Éric Zemmour, d’après un sondage BVA pour RTL et Orange publié le 11 février.Côté financement, selon Le Monde, le parti du Président avait en novembre déjà récolté 17 millions d’euros pour la campagne du chef de l’État sur les 22,5 millions autorisés par la loi pour un candidat qualifié pour le second tour.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

emmanuel macron, la république en marche! (lrem), sénateur, françois patriat, parrainage, élection présidentielle