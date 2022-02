https://fr.sputniknews.com/20220214/il-touche163000-euros-grace-a-unmodeste-cadeau-danniversaire-1055146179.html

Il touche 163.000 euros grâce à un modeste cadeau d'anniversaire

Lors de son anniversaire, un habitant du Queensland s’est enrichi grâce au modeste cadeau de sa famille: un ticket de loterie à gratter lui ayant rapporté... 14.02.2022, Sputnik France

Cet Australien a eu une raison supplémentaire de faire la fête le jour de son anniversaire et probablement de ne jamais l’oublier.En recevant comme cadeau de ses proches un ticket de loterie instantanée, un habitant de l’état australien du Queensland a touché le jackpot, relate le site The Lott.Après avoir gratté le ticket, il a découvert qu'il avait remporté près de 163.000 euros.Sortir de la stupéfactionLe chanceux a confié auprès de The Lott qu'il était stupéfait.«Je l’ai montré à quelques amis et à la famille, et ils n'en étaient pas sûrs non plus. Ils pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un billet fantaisie ou que nous nous étions simplement trompés en pensant que nous avions gagné quelque chose de bien».Pour s’assurer de son prix, il a apporté le billet à un bureau de loterie où la somme lui a été confirmée.Le gagnant et sa famille ont imaginé de quelle manière ils allaient dépenser le gain: «Nous pensons l'utiliser pour profiter de notre retraite et voyager en Australie».Il en profitera pendant de nombreuses années, car il s'agit d'une rente versée par tranches de 629 euros par semaine pendant cinq ans.

