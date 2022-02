https://fr.sputniknews.com/20220214/incident-avec-un-sous-marin-us-face-au-deni-de-washington-moscou-partage-des-details-1055147557.html

Incident avec un sous-marin US: face au déni de Washington, Moscou partage des détails

Plongée à plus de quatre kilomètres de profondeur et trois heures pour le chasser... Deux jours après l’incident avec un sous-marin américain repéré par la... 14.02.2022, Sputnik France

Le 12 février, Moscou a annoncé qu'un navire de la Marine russe avait chassé un sous-marin américain de ses eaux du Pacifique. Pendant que les États-Unis démentent, la Russie partage des détails.Lors de son rapport à Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré qu’un "sous-marin, vraisemblablement américain, a été découvert au cours des exercices de la Flotte russe du Pacifique près de l'île d'Ouroup",une île inhabitée de l'archipel des Kouriles.Selon le ministre, l’entrée d’un sous-marin étranger dans les eaux russes est une "activité totalement déraisonnable et incompréhensible".L’armée US donne sa version des faitsUn sous-marin nucléaire américain de classe Virginia a été détecté dans les eaux territoriales russes, près d'Ouroup. L'équipage a reçu un message en russe et en anglais en mode de communication sous-marine: "Vous êtes dans les eaux territoriales de la Russie. Faites surface immédiatement!". Les sous-mariniers ont ignoré cette demande, selon la Défense russe.Face à l’absence de réaction, l’équipage de la frégate Maréchal Chapochnikov a "utilisé des moyens appropriés conformément aux règles de protection de la frontière étatique de la Fédération de Russie". Le submersible a utilisé un simulateur automoteur pour se dédoubler sur les radars et les dispositifs de contrôle acoustique avant de quitter les lieux à vitesse maximale, a précisé le ministère.Les États-Unis ont démenti cette information dans la foulée, affirmant être restés dans les eaux internationales.La Russie remet une note à l'attaché militaire USLe ministère de la Défense, qui considère que les actions provocatrices du sous-marin ont créé une menace pour la sécurité de la Russie, a convoqué l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Moscou.Il s'est vu remettre une note indiquant que cet incident constituait une violation flagrante des normes du droit international.

russie, états-unis, sous-marin, océan pacifique