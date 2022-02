https://fr.sputniknews.com/20220214/la-patineuse-kamila-valieva-autorisee-a-participer-aux-epreuves-individuelles-olympiques-par-le-tas-1055138125.html

La patineuse Kamila Valieva autorisée à participer aux épreuves individuelles olympiques par le TAS

La jeune patineuse russe Kamila Valieva a reçu une autorisation de la part du Tribunal arbitral du sport (TAS) à poursuivre la compétition aux Jeux olympiques... 14.02.2022, Sputnik France

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a autorisé ce 14 février la jeune patineuse Kamila Valieva, accusée de dopage au plus fort des Jeux olympiques de Pékin, à continuer à y participer. L’athlète de 15 ans, dont tous les tests faits avant et pendant les JO sont négatifs, est au cœur d’une polémique suite à la révélation d’un seul test positif à une substance interdite mais qui n’influence pas les performances sportives. La controverse est exacerbée par le fait que ce résultat a été rendu un mois et demi après la prise d’échantillon.En premier lieu, elle est une "personne protégée" en vertu du Code mondial antidopage (CMAD). Les règles antidopage des RUSADA et CMAD ne définissent pas les modalités de suspension à l’encontre des personnes protégées.Enfin, le tribunal a estimé qu'empêcher l'athlète de concourir aux Jeux olympiques "lui causerait un préjudice irréparable dans ces circonstances".Rendant cette décision, le TAS a rejeté l’appel déposé par le Comité international olympique (CIO), l’Agence mondiale antidopage (AMA) et l’Union international de patinage (UIP) contre la levée de suspension de Kamila Valieva pour les compétitions olympiques.Elle pourra ainsi se présenter aux épreuves individuelles à partir du 15 février.Affaire ValievaL’affaire a débuté juste après qu’elle a remporté l’épreuve par équipe le 7 février. L'adolescente de 15 ans a réussi un quadruple saut durant son programme, performance jusque-là jamais réalisée par une femme aux JO. Le laboratoire antidopage de Stockholm a fait savoir que son test antidopage effectué le 25 décembre était positif à la trimétazidine, une substance généralement utilisée pour soigner les angines de poitrine. Ce alors que tous ses tests faits avant et après cette date étaient négatifs. De plus, les résultats ont été communiqués au-delà du délai officiel de 20 jours.Le Comité international olympique (CIO), l’Agence mondiale antidopage (AMA) et l’Union internationale de patinage (UIP) ont protesté contre la levée de suspension, et ont fait appel à leur tour.

